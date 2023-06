Cuida tu piel con el potente sérum de Vitamina C que arrasa en Internet: ¡ahora por menos de 20€!

¿Has probado muchísimos cosméticos, pero todavía no has encontrado los que mejor le sientan a tu rostro? Cada piel es un mundo y lo que le funciona a unas, probablemente tenga el efecto contrario en otras. La clave para lucir un rostro envidiable este verano es seguir una estricta rutina facial, con productos adaptados a cada tipo de piel —mixta, seca, grasa o sensible— y a las necesidades concretas de cada rostro —acné, signos de la edad, irritación—. Si no eres nueva en esto de la 'skin care', probablemente te habrás aprendido el orden de los cosméticos de memoria: limpiador facial, exfoliante, sérum, contorno de ojos y crema hidratante.

Todos los cosméticos de la rutina facial tienen una función muy importante. Eso sí, el sérum es uno de los que destaca por las propiedades que concentra a pesar de que basta con aplicar unas gotitas sobre el rostro. Este cosmético tiene una alta concentración de ingredientes activos que facilitan la absorción. Además, estos cosméticos están formulados para tratar problemas específicos del rostro, como las manchas, el acné o los signos del envejecimiento.

Los productos con vitamina C se han puesto muy de moda en los últimos meses, pues son la mejor opción para eliminar las manchas, las líneas de expresión y las arrugas. Si tú también quieres sumarte a la moda y cuidar tu rostro como nunca, el sérum facial 12% de Vitamina C pura de L'Oréal Paris ahora tiene un 35% de descuento en Amazon. ¡Consíguelo por menos de 20€!

Comprar en Amazon por (23,90) 15,47€

El sérum facial 12% de Vitamina C pura de L'Oréal Paris está formulado para combatir los primeros signos del envejecimiento.

Un uso diario permite lucir una piel más luminosa, reduce las arrugas y las líneas de expresión, alisa el tono y reduce los poros. Además, es un cosmético que es apto para todos los tonos y tipos de piel, incluso para las más sensiles.

La marca recomienda utilizarlo en la rutina facial y aplicar dos o tres goras de sérum sobre el cuello y el rostro completamente limpios. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que la Vitamina C siempre debe aplicarse con protección solar por su efecto despigmentante.

Este potente sérum contiene, además de un 12% de Vitamina C pura, Vitamina E y Ácido Salicílico. Además, a diferencia de otros cosméticos similares, este viene en un frasco opaco anti UV para una mejor conservación. Comienza a utilizarlo ahora, ¡tu rostro de lo agradecerá!

