Las crocs siguen siendo tendencia y te contamos por qué

Muchos pensaréis que las Crocs son los zapatos más feos del momento, de hecho muchas personas se refieren a ellos como los "ugly shoes", pero después tienen un par en sus casa, ¿por qué?. La respuesta es muy sencilla, los aman.

Estos zapatos se convirtieron en el icono de la ropa de calle en 2021, ya que celebrities como Justin Bieber o Bad Bunny las añadieron a sus looks, haciendo que las ventas se disparasen y los coleccionistas de sneakers las hayan convertido en su capricho más preciado.

Otra explicación para que estos zapatos se haya hecho tan famosos es que realmente después de vivir largos confinamientos a causa de la pandemia, nos hemos acostumbrado a un vestuario más cómodo, por lo que nuestros armarios han cambiado, al igual que nuestros zapateros. Y si hay un calzado cómodo por excelencia, son los zuecos Crocs, no cabe duda.

Algo sorprendente es que por muy famosas que se haya hecho el precio no ha subido y la finalidad del zapato sigue siendo la misma, la comodidad del que las lleva puestas.

Estos zapatos son los perfectos para cualquier persona, se adaptan a cualquier superficie y actividad desde un médico, una persona que las utiliza como zapatillas de estar por casa, para regar o podar el jardín, para la playa, caminar por superficies rocosas, excursiones, hasta ir a hacer la compra.

No solo es la comodidad una de sus ventajas sino que al usarla por ejemplo a la hora de salirte de la piscina e ir a por un helado no te mancharás con tierra como puede ser el caso de las chanclas, y además son más higiénicas. Después de esto, está claro que las chanclas han pasado a un segundo plano, ya que además, seguro que más de uno le ha pasado que no somos capaces de acelerar el paso ya que se resbalan o se rompen, este no es el caso de las crocs, ya no es solamente que sean cómodas, es que te duraran más que cualquier zapato e tu armario.

Las principales características de estos zapatos son:

Cómoda.

Transpirables.

Increíblemente adherentes.

Anti-resbalones.

Antibacteriana

El secreto está en el material con el que se fabrican: una resina patentada (PCCR) que se calienta, suaviza y moldea con el calor corporal, adaptándose completamente al pie. Gracias a que la resina está hecha con células cerradas, es antibacteriana. Esto significa que es resistente a cualquier bacteria u hongo que causen olores tanto en el pie como en el zapato.

Además, no te pierdas lo mejor, si ya tienes unas Crocs, debes hacerte con los Jibbitz, unos accesorios decorativos que se colocan en los agujeros de ventilación de las sandalias Crocs.