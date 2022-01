Benito Navarrete logra el Tufts Award 2021 por su obra 'Murillo. Persuasion and Aura'

El catedrático Benito Navarrete Prieto (Jerez, Cádiz, 1970) ha sido galardonado con el Eleanor Tufts Award, premio que se otorga anualmente en Estados Unidos al mejor libro publicado en inglés sobre temas artísticos ibéricos. Murillo. Persuasion and Aura (Harvey Miller Publishers, 2021) ha sido calificado por el jurado como "un trabajo bellamente editado en el que Navarrete indaga en la obra de Murillo en su tiempo para reevaluarla en el presente. El autor analiza la habilidad del pintor sevillano para alcanzar amplias audiencias, su relación con sus mecenas, su poderoso trabajo de persuasión y el modo en que construyó sus propios temas e iconografías". La obra es la edición, ampliada y con un nuevo capítulo dedicado al paisaje, de Murillo y las metáforas de la imagen, publicado en castellano por Cátedra en 2017 y que obtuvo una excelente acogida crítica.

En declaración telefónica, Navarrete glosaba su emoción por este galardón. "Es muy estimulante para mí recibir el Tufts, que es el premio más importante para un libro de arte en el ámbito académico estadounidense, lo que garantizará su difusión en el mundo anglosajón. Sevilla siempre está conmigo, y que el premio reconozca un trabajo sobre un artista sevillano como Murillo, que entra tanto dentro del ámbito de mis intereses, es una enorme alegría que hace que me acuerde especialmente de mi maestro Alfonso E. Pérez Sánchez y de sus años en la Universidad de Sevilla. Eso siempre está ahí".

Dada la calidad de los trabajos presentados y su diversidad temática y cronológica, los organizadores del Eleanor Tufts Award decidieron otorgar dos menciones de honor: a Noelia García Pérez por su trabajo The Making of Juana de Austria: Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia (Louisiana State University Press, 2021), en el que arroja luz sobre el rol de Juana de Austria como coleccionista y mecenas, y a Laura Fernández-González, por el libro Philip II of Spain and the Architecture of Empire (Penn State University Press, 2021), en el que la autora analiza la difusión de la cultura visual del reinado de Felipe II a través de la arquitectura.

Eleanor Tufts, que da nombre a los premios, fue una historiadora del arte, conservadora de museo, escritora y feminista estadounidense que impartió clases en la Universidad Metodista del Sur en Dallas (Texas), a la que está vinculado el Meadows Museum, apodado el Prado de los Estados Unidos y que ha dirigido hasta su prematuro fallecimiento el pasado mes de octubre el prestigioso historiador Mark A. Roglán, una referencia en la promoción y mecenazgo del arte español en el extranjero, y que deja también como legado la creación del Instituto Custard para el arte y la cultura española.