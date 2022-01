El burgués errante

Un hombre de méritos

Cintas Guillén recuerda en estas páginas que Chaves Nogales muere, exiliado y joven, sabiendo inconclusa su lucha por la democracia. En tal sentido se han recordado las palabras del escritor sevillano -no siempre favorablemente- en su prólogo de A sangre y fuego, cuando confiesa que “había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros”. Más clarificadoras son, sin embargo, las que escribe unas líneas más abajo (recordemos que estamos en la primera mitad de 1937): “El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras”. Lo cual recuerda razonablemente a lo que Azaña dice a Sánchez-Albornoz en Valencia, en ese mismo año: “Albornoz, la guerra está perdida pero si la ganásemos, en el primer barco que saliera de España tendríamos que salir los republicanos, si nos dejaban”. Esta figura del demócrata liberal y republicano, tan exigua ya entonces, es la que emerge con naturalidad de esta biografía exhaustiva.