La materia más oscura

La ficha 'El Tercer Reich de los Sueños'. Charlotte Beradt. Trad. y prólogo de Leandro Levi y Soledad Nívoli. Pepitas de Calabaza, 2021. 150 páginas. 17,50 euros

Refiere Plutarco, en una anécdota que recoge el libro del que hablamos hoy, que un cierto Marsias tuvo la mala fortuna de soñar que asesinaba al tirano de Siracusa, Dionisio, y de contárselo a un amigo: fue condenado a muerte. Algo similar sucede a otro personaje de 1984, el alegato antiestalinista de George Orwell. La moraleja es transparente; por mucho que la tiranía aplaste las conciencias, existe un resquicio último de libertad, un círculo inexpugnable, donde el individuo puede seguir expresándose con claridad y pronunciando los nombres de la verdad sin bozales: es el sueño.

Por lo que sé, algo tan apasionante como la historia de los sueños está todavía por hacerse. Sí: una crónica de la humanidad basada en sus imágenes nocturnas, que en paralelo a los logros científicos y técnicos, al ascenso a las cumbres del arte y la urbanidad, relate lo que sucedía en esas estancias oscuras donde se desplazan sus instintos más bajos. Un capítulo importante de dicha historia podría ser este libro de Charlotte Beradt. Periodista vinculada a los medios comunistas, vivió las convulsas jornadas que llevaron al derrumbamiento de la República de Weimar en 1933, y a partir de entonces, desde la intuición de que una metamorfosis estaba alterando el modo de pensar y sentir de sus conciudadanos, comenzó a recopilar sueños: de vecinos, de compañeros de trabajo, de dietarios, de obras literarias, de gente con la que hablaba o a la que oía en la calle, de su propio médico, hasta hacerle reunir un extenso catálogo donde contemplar la dimensión auténtica de la catástrofe. No había duda: el totalitarismo hitleriano se había filtrado hasta el subconsciente de los alemanes, distorsionando sus deseos y temores, deformando la visión que tenían de ellos mismos y ofreciendo un escalofriante presagio de lo que a la nación le quedaba por padecer.

Publicada en Estados Unidos en 1966 bajo los auspicios de Hannah Arendt y otros, El Tercer Reich de los Sueños es una selección de historias kafkianas, donde gente anónima, tenderos, secretarias, pequeños comerciantes, oficinistas y padres de familia, se enfrentan a situaciones absurdas que no pueden comprender. Casas de paredes transparentes donde el barrio entero puede escuchar lo que se susurra; llamadas telefónicas que en mitad de la noche advierten de que pensar también es un delito; pobres comadres que se esfuerzan por expresarse en otro idioma, o recurriendo a contradicciones y sinsentidos para no advertir el verdadero significado de la traición; trenes abarrotados en días de fiesta en que las mujeres judías buscan la aprobación del Führer, que reparte golosinas: escenarios todos de una tragedia que se aproxima al esperpento ("¿acaso nuestros padres no vieron que Hitler se parecía a un payaso?"), pero en las que estaba encapsulados todo el terror y la desolación que debían seguirles.

Nuestras vidas están hechas de la materia de los sueños, recitó aquel personaje de Shakespeare: también de la más oscura, la más letal, también la de las pesadillas.