Simone Biles vuelve a hacer historia

Simone Biles es la mejor gimnasta de la historia de Estados Unidos y la gran estrella actual de esta disciplina, con sus cinco medallas (cuatro oros y un bronce) en los últimos Juegos Olímpicos, en Río 2016.

La estadounidense continúa con su preparación para los Juegos de Tokio 2020 y este fin de semana ha sumado un nuevo triunfo en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos, en el que ha dejado dos ejercicios para la historia.

En el ejercicio de suelo se convirtió en la primera mujer en hacer un triple-doble (dos saltos mortales con tres rotaciones) y en la barra cerró su rutina con una salida perfecta con un doble doble.

Biles completó el primer día de competición en lo más alto de la tabla con 58.650 puntos, por encima de Suinisa Lee (56.900) y Jade Carey (56.100).

Es el sexto Campeonato Nacional de la atleta en sus seis participaciones, y es la primera mujer en 70 años (desde Clara Schroth Lomady en los 40 y 50) en lograr seis títulos consecutivos.

La joven de 22 años fue una de las víctimas de Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional condenado por abusar de cientos de deportistas. "Solo tenían una cosa que hacer: protegernos, y no pudieron hacerlo. Y es muy triste, porque ahora cada vez que voy al médico o a entrenar me tienen que tocar. No quiero que me toquen, pero me duele el cuerpo y tengo que recuperarme. Es duro, intentamos superarlo, pero llevará un tiempo", dijo entre lágrimas antes de comenzar el certamen.