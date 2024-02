Una década sin Luis Aragonés, el 'Sabio de Hortaleza'

Se cumple una década de la muerte del entrenador de fútbol y ex seleccionador español Luis Aragonés a los 75 años por una leucemia. La trayectoria profesional de Luis Aragonés, conocido como el Sabio de Hortaleza, estuvo marcada por sus diferentes etapas al frente del Atlético de Madrid, club con el que conquistó un campeonato de Liga, tres Copas del Rey, una Supercopa de España y una Copa Intercontinental. Sin embargo, quedará más aún para la posteridad como el técnico que dirigió a la selección española que se proclamó campeona de la Eurocopa 2008, disputada en Austria y Suiza, y el que sentó las bases del equipo que luego se proclamaría campeón del Mundo y de nuevo de Europa.

Aragonés fue el gran conductor de una honda transformación del fútbol español, que tornó en 2008, bajo sus órdenes, una historia de desencantos en un presente y futuro de grandes triunfos. Esa es la gran faceta que todos le reconocen al Sabio de Hortaleza, también enorme como futbolista y como reconocido atlético. No en vano, fue en el Atlético de Madrid donde desarrolló la mayor parte de su carrera, tanto de jugador como de entrenador. Nacido en Hortaleza (Madrid) el 28 de julio de 1938, Luis Aragonés Suárez fichó por los rojiblancos el 7 de abril de 1964, apenas tres semanas después de que fuese proclamado presidente Vicente Calderón. Luis desembarcó en el Manzanares procedente del Betis, con 26 años y un amplio bagaje a sus espaldas, después de haber militado en Primera también con el Real Oviedo.

Viste la camiseta del Atlético desde 1964 hasta 1974, juega 372 partidos con el equipo de sus amores (265 de liga) y anota 172 tantos (123 en liga). Levanta el trofeo de la regularidad en 3 ocasiones (1965-66, 1969-70, 1972-73), en dos la Copa de España (1964-65 y 1971-72), y es máximo goleador de Primera, junto a Gárate y Amancio, en el curso 1969-70. Además, Luis se enfunda la camiseta de la selección española en 11 ocasiones, anotando 3 goles. Ya como futbolista, Aragonés deja entrever sus grandes dotes de líder. Así lo admite claramente Adelardo Rodríguez, otro mítico rojiblanco, compañero suyo en el terreno de juego.

"Ese carácter que luego muestra como entrenador ya lo tiene como jugador. A veces se enfadaba con nosotros, con los compañeros. Tenía una gran personalidad, mandaba en el campo y buscaba muy bien los espacios. Si había una falta, él la cogía y nadie se la discutía, porque sabíamos que podíamos marcar. Era un tipo de jugador necesario, con mucha presencia en el vestuario".

Y tanto carisma es el que le convierte en estratega en 24 horas, el tiempo que transcurre desde que cuelga las botas hasta que luce el chándal. El 24 de noviembre de 1974 juega su último partido con el Atlético (Atlético 2, Sporting 2) y enseguida inaugura una carrera repleta de éxitos en los banquillos. Ostenta el récord de partidos dirigidos en el Atlético (407) y en la liga española (757), en la que también ha adiestrado al Betis, Barcelona, Espanyol, Valencia, Sevilla, Oviedo y Mallorca. Y fuera de España al Fenerbahce turco, después de haberlo hecho con la selección española. Como técnico logra para los madrileños una Copa Intercontinental (1975), una Liga (1977), tres Copas del Rey (1976, 1985 y 1992), una Supercopa de España (1985) y el campeonato de Segunda División (2002).

El técnico marcó un hito en la selección española, a la que cambió radicalmente. Luis fue el artífice de una transformación histórica, de una radical mutación que convirtió a un combinado acostumbrado a perder, y en el que la barrera de los cuartos parecía insuperable, en un equipo campeón. Lo consigue el 29 de junio de 2008, tras vencer a Alemania 1-0 en el Ernst Happel vienés con gol de Fernando Torres y levantar la Eurocopa.

Esa noche acaba con una sequía de 44 años de España sin ganar un título. Casado y con cuatro hijos, Aragonés falleció el 1 de febrero de 2014 en Madrid, una noticia que conmocionó a todo un país. Se va un grande, pero permanece su recuerdo.

Las frases de Zapatones

- "Les voy a decir una cosa, hemos perdido, pero el próximo partido tenemos que ganar como sea. Y les voy a decir otra cosa, no quiero a nadie en el hotel. Váyanse todos por ahí a tomar algo". (Después de perder un partido en Las Palmas con el Atlético 3-0)

-"Le voy a meter el dedo en el culo"

-"Hoy voy a salir yo. Voy a tomar algo esta noche", Peinándose en el vestuario del Atlético para que lo escuchasen sus jugadores y no saliesen ellos por si los descubría.

-"Yo tengo sesenta y tantos años y no me sale, pero aquí está Marina (segundo entrenador) que les va a enseñar", ensayando el disparo de faltas en un entrenamiento. "¿Ven?, pues este no tenía ni puta idea. A éste e he enseñado yo", después de marcar Marina una.

-"Yo no necesito más amigos, ya conozco a mucha gente"

-"Salgan y cómanselos. Entiendo mucho de esto y es nuestra oportunidad, la de darles en su propia casa. Hay 50.000 de los nuestros ahí fuera que sólo quieren una victoria". A sus jugadores antes de la final de la Copa del Rey de 1992 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

- "Me gusta más el mote de Zapatones que el de Sabio porque no sé nada".

-"Me gustaría que la selección tuviera un nombre, una identidad. Igual que Brasil es la canarinha o Argentina la albiceleste, me gustaría que España fuera La Roja".

-"Forman ustedes un grupo excepcional. Si no llego a la final con este grupo es que soy un mierda, he organizado una mierda de equipo".

-"Máteme usted pero no me mienta".

-"Dígale de mi parte a ese negro que usted es mejor que él".

-"A mí me van a dar un ramo de flores, que no me cabe por el culo ni el bigote de una gamba"

-"Tengo un amigo japonés que es sexador de pollos".

-"Al Rey lo conozco de cuando era Príncipe y tengo una anécdota con él. Una vez me entregó la medalla de oro deportiva y yo le dije: Rey, no sería mejor que nos diera un poco de dinero mensualmente. Y cada vez que le veo le pregunto: ¿cómo va lo nuestro? Y me responde: lo nuestro va bien pero sigue como está".

-"Ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar y ganar, eso es el fútbol"

-"Digo más veces vete a tomar por culo que buenos días".

-"Las finales no se juegan, se ganan".

El Atlético recuerda al "eterno" Luis Aragonés:

El Atlético de Madrid recordó este jueves la figura del "eterno" Luis Aragonés, en el décimo aniversario de su fallecimiento, del que remarcó que "siempre" estará en los "corazones" de los aficionados del equipo rojiblanco y cuya fotografía y homenaje luce desde la pasada madrugada en la pantalla de la fachada del estadio Civitas Metropolitano. "Hoy hace una década que nos dejó nuestra gran leyenda Luis Aragonés. La familia rojiblanca no te olvida.

Siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestros corazones. Eterno Luis", expresó el Atlético en sus redes sociales. También empleó su famosa frase "ganar, ganar, ganar y volver a ganar" y publicó un vídeo que rememoró sus momentos como jugador y entrenador del conjunto rojiblanco.