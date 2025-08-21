619 deportistas participarán en el Circuito de Orientación de Sevilla

Un total de 619 deportistas de distintos puntos de España, Portugal y Reino Unido han participado en la primera parte del Circuito Provincial de Orientación 2025, que organiza la Diputación de Sevilla a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía.

En un comunicado, la Diputación ha informado que, de los deportistas participantes, 586 (340 hombres y 246 mujeres) proceden de la provincia de Sevilla y la treintena restante proviene de otras provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga), de otras provincias españolas (Madrid, Murcia) e incluso de otros países (Portugal y Reino Unido).

Hasta ahora ha celebrado tres jornadas: en La Algaba, el pasado febrero, donde participaron 250 personas orientadoras; en Marinaleda, en abril pasado, con 171 personas participantes, y en Morón de la Frontera, en el mes de mayo, que acogió una participación de 165 competidores.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado que la provincia de Sevilla es muy atractiva en el ámbito de la práctica de la orientación, "y en sus circuitos suele haber una representación significativa de deportistas que vienen a competir, sobre todo desde Portugal".

Uno de los aspectos más llamativos de este deporte es el que se pueda practicar en familia o con una pandilla de amigos, en su vertiente más lúdica.

Participar en las jornadas del Circuito de Orientación "puede servir para iniciar a los más jóvenes de la casa y recrearse en una actividad familiar e intergeneracional", disfrutando del paisaje y la naturaleza de la provincia, destaca el diputado.