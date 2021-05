Paquito Navarro se queda fuera de la final con remontada

El primer puesto en la gran final de Santander sería para la pareja vencedora del duelo entre Juan Lebrón y Ale Galán con Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

Ambas parejas tenían muy reciente su último enfrentamiento en Vigo, hace apenas 15 días, también en semifinales, donde Paco y Martín vencían y alcanzaban su primera final de la temporada. Con el respeto propio que se tienen los cuatro jugadores empezaban el partido salvaguardando su saque.

En el sexto juego comenzarían las hostilidades cuando tras un intercambio de golpes de máximo nivel y premiando el trabajo defensivo de Navarro y Di Nenno colocaban el 4-2 a su favor. Sin embargo en los dos saques siguientes, Galán y Lebrón le daban la vuelta al resultado y sacarían para ganar el set. Paquito Navarro y Martín di Nenno pusieron el candelómetro a máxima potencia cuando rompían el saque final de sus rivales, forzaban la muerte súbita y ganaban el tie break para acercarse a las semifinales.

El segundo set empezaba con la autoridad de la pareja número uno imponiendo su juego. Un break nada más comenzar colocaba 2-0 a Lebrón y Galán al frente. Sin embargo, no tardarían en descontar esa ventaja los jugadores de Rodri Ovide. Desde el 2-2 y hasta el noveno juego no hubo alteraciones en el servicio, en ese punto se pasó de un 40-0 a break en favor de Paquito y Di Nenno. Pero los número uno no habían dicho su última palabra y se las arreglaron para llevar de nuevo el partido a un tie break de infarto que, tras levantar dos bolas de partido en contra, esta vez, caía del lado de Lebrón y Galán para forzar el tercero.

Como sucediera en los dos anteriores sets, los número uno empezaban imponiendo ritmo y resultado. Hasta un 4-0 con 2 breaks llegaban a colocar frente a un Di Nenno muy cansado después de su despliegue físico anterior y un Paquito Navarro que seguía peleando sus últimas opciones de remontada. Llegaron a descontar dos de ellos, pero la pareja española volvía a romper otra vez para sentenciar el partido.

6-7, 7-6 y 6-4 en más de tres horas y diez minutos de partido que coloca a Juan Lebrón y Ale Galán en su segunda final de la temporada.