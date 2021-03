El Bádminton Rinconada reanuda la competición en Alicante

El Club Bádminton Rinconada, tras el aplazamiento de la competición durante el mes de febrero por parte de FESBA, volverá a la competición rindiendo visita al CB Alicante que, a pesar de encontrarse a tres puntos del descenso, ya demostró en la ida de lo complicado que es este equipo, derrotando a los rinconeros en el Fernando Martín.

La Liga TOP8 se encuentra al rojo vivo. Dos equipos en 9 puntos, Benalmádena y Rinconada, se encuentran en la cuarta y quinta posición, lo que supone muy poco margen de error para el cuadro rinconero, que deberá de ganar en tierras alicantinas para no perder el tren de cabeza y lograr el billete a semifinales.

El encuentro, que se disputará el sábado a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación de Alicante, supondrá el inicio de la segunda vuelta. El club rinconero sigue a expensas de poder contar con los jugadores ingleses y, aunque parece improbable poder contar con ellos esta semana, la dirección del Fernando Martín se encuentra en conversaciones para tratar de solucionar esta situación con sus jugadores Freya Redfearn, Heather Olver y Rory Easton, que si bien no está clara su presencia esta semana, parece acercarse la posibilidad de que puedan debutar esta temporada, aunque aún sin fecha clara.

En cuanto al resto del combinado, todos los jugadores estarán disponibles para Molina, con el aliciente de que, la mayoría, ha disputado este pasado fin de semana el Máster de Collado Villalba, con varias medallas de los jugadores de Rinconada.

El técnico rinconero es sabedor de la importancia que tiene un encuentro de estas características: "Después de un mes de parón de la competición teníamos ganas de volver. Para nosotros, es una motivación extra saber que tenemos poco o nulo margen de error, y si perdemos más partidos que no tenemos que perder se nos va a complicar mucho nuestro objetivo real, que no es otro que estar en las semifinales. Para ello, tenemos que superar duros trámites como Alicante, un equipo que, a pesar de su situación actual, no me cabe duda de que dará guerra hasta el final por conseguir las primeras posiciones. Tenemos a nuestro combinado nacional listo y a los extranjeros, si bien no parece que podamos contar con ellos esta semana, espero que estén para más adelante y ayudar al equipo a dar ese empujón que nos falta para asegurarnos un sitio en las semifinales".