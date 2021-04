La hora de la verdad para el Bádminton Rinconada

El Bádminton Rinconada se la juega en la última jornada. Los rinconeros recibirán en casa el sábado 1 de mayo a las 18:30 horas al Bádminton Ravachol Pontevedra, en un encuentro que supondrá una auténtica final para los de Antonio Molina que, de ganar, conseguirían el ansiado billete a los play off de la competición nacional.

Para ello, deberán ganar al Bádminton Ravachol Pontevedra, último clasificado de la tabla y el equipo donde se encuentran algunos ex rinconeros, como Manuel Brea o Javi Sánchez. El encuentro de ida fue más que polémico, puesto que la Federación obligó a viajar a los rinconeros hasta tierras gallegas aun con jugadores confinados. El encuentro se saldó con una estrepitosa derrota visitante, tres puntos que quizá el Bádminton Rinconada podría acordarse de ellos este sábado.

Aunque el objetivo de las semifinales era un requisito casi dado por hecho en la entidad del Fernando Martín a inicio de temporada, la complejidad de la situación sanitaria hizo que los jugadores extranjeros, baza más que importante en el equipo, no pudieran participar en ningún encuentro de la liga regular, por lo que la plantilla se vería seriamente mermada para el campeonato liguero.

Por todo ello, el Bádminton Rinconada ha puesto todo su empeño para conseguir al menos su clasificación hacia las semifinales y la ilusión de poder obtener un billete al Campeonato de Europa, algo que podría conseguir si accede a la final de la competición.

Sin duda, lo primero y más importante será la victoria de este sábado para cumplir con el objetivo, y para ello contará con todo su combinado nacional. Como novedad más importante, Antonio Molina tiene disponible de nuevo a Carlos Piris, confinado por un positivo en residencia de alto rendimiento en Madrid, la residencia Blume.

Para el partido, Antonio Molina quiere que el Fernando Martín recuerde a aquellas gloriosas tardes con un pabellón a rebosar. Con los tiempos que corren, esta situación no podrá ser posible debido a la limitación del aforo, pero si quiere que el Fernando Martín sea una caldera para el sábado: "Sabemos de sobra que nuestra afición está acostumbrada a grandes noches, a finales del Campeonato de España, a Campeonatos de Europa, títulos… pero tienen que saber que para nosotros, el simple hecho de acceder a la final ya es un regalo extraordinario, y para ello será importante que los nuestros nos apoyen en un partido clave para nuestras aspiraciones".

Respecto a su plantilla, Molina comenta: "Aunque no rendimos al nivel esperado en Arjonilla, no tenemos tiempo de lamentaciones. Hemos revisado y corregido nuestros errores y estamos preparados para este partido. Los chicos y chicas están ilusionados por volver a vivir una clasificación a la fase final del campeonato, y después de todo lo que hemos pasado, se sentiría muy especial. Hemos sido el equipo más azotado por la pandemia pero no hay nada que lamentar, solo demostrar nuestro trabajo que está siendo espectacular".