Dos títulos y seis medallas para el Bádminton Rinconada en Huelva

El Bádminton Rinconada se trajo de Huelva dos oros, tres platas y un bronce. Laura Molina logra su sexta medalla de oro en Dobles Femeninos junto a Haidée Ojeda, derrotando en la final a la dupla rinconera formada por su hermana, Marta Molina, y Nerea Díaz. En el plano masculino, Jaume Pérez se colgó el oro en compañía del ex rinconero Javi Sánchez, mientras que Carlos Piris se llevó la plata

El pasado fin de semana tenía lugar en Huelva el Campeonato de España de bádminton, en el que distintos jugadores y jugadoras del conjunto de La Rinconada tomaron parte en la competición.

En los Dobles Masculinos, del doblista del club local, Jaume Pérez, en compañía de otro ex rinconero, Javi Sánchez, actualmente en Benalmádena, se hacían con el oro, derrotando en la final a otro de los cedidos en el cuadro de Antonio Molina, Carlos Piris, que sumaba la primera plata de la expedición rinconera y también lograba el bronce en los Individuales masculinos.

El medallero local se completaría en los Dobles Femeninos, con un duelo insólito entre las hermanas Laura y Marta Molina, canteranas del municipio. La mayor, Laura, junto a su inseparable compañera, Haidée Ojeda (IES La Orden), sumaban su sexto oro en el Campeonato de España, al derrotar en la final a las jugadoras del Rinconada Marta Molina y Nerea Díaz, que completaban las otras dos medallas de plata para la delegación rinconera.

En Individuales, Pablo Abián (IES La Orden) y Manuel Díaz (Arjonilla) lograban las medallas de oro, mientras que en Dobles Mixtos era la dupla ovetense Lorena Uslé-Alberto Zapico la que se colgaba el metal dorado.

En la expedición rinconera figuraban, además, Juan Manuel Fernández Quiles, que competía en individuales y Dobles Masculinos, junto a otro ex rinconero, Alejandro Ramírez; Marta Calleja, que lo hacía en Individual Femenino, y José Manuel Flores, en Dobles junto a Fernando Carrillo, del Mercapinturas Almería, que no pudieron estar en la lucha por las medallas.

Antonio Molina, entrenador rinconero y padre de Marta y Laura, afirmaba, emocionado, que "este fin de semana ha sido un sueño para mí. Estoy tremendamente contento con el resultado de nuestra plantilla, pero permitidme que me emocione con lo conseguido por Laura y Marta. Poder ver a dos generaciones luchando en una final del Campeonato de España sencillamente es un sueño para mí. No puedo describir lo que he sentido viviendo esa final. Ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera. No puedo estar más orgulloso".