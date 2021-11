El Bádminton Rinconada se queda sin margen de error (3-4)

No está siendo un buen momento para el Bádminton Rinconada, pero en peores se ha visto. Los rinconeros suman 2 derrotas (en casa) y una victoria en tres encuentros, un bagaje negativo para las aspiraciones rinconeras en esta competición. En esta ocasión, han salido derrotados en un encuentro igualado, donde el dobles mixtos ha sido clave para el devenir del mismo.

El dobles mixtos tuvo una igualdad máxima de principio a fin que finalmente cayó para el lado valenciano, tras dos sets últimos donde la mala fortuna azotó a los rinconeros Laura Molina y Tom Wolfenden, ante la pareja Alejandro Alcalá y Hristomira Popuska (11-9, 6-11, 11-9, 9-11 y 8-11). Este partido sería a la postre el que definiría el igualado encuentro, que remontaron los rinconeros gracias a sendas victorias en los duelos dobles masculinos y femeninos.

En el duelo masculino, Tom Wolfenden y Jaume Pérez ganaron con solvencia y tranquilidad ante Lorenzo Adell y Fran Olivares (11-8, 11-10, 11-9). Las rinconeras Marta Molina y Nerea Ivorra por su parte hacían lo propio y conseguían batir también con solvencia a Andrea Arrones y Silvia Ferrandis en tres sets (11-8, 11-7, 11-8).

Tras la remontada rinconera, tocaba el turno de los duelos individuales número 2. En esta ocasión la suerte no estuvo del lado rinconero que cedió en ambos encuentros. En primer lugar, Alejandro Ramírez no pudo con un gran Alejandro Alcalá, que consiguió la victoria en un contundente partido por parte del jugador valenciano que ganó en tres sets (1-11, 6-11, 3-11). Nerea Díaz por su parte no pudo realizar la machada tras comenzar los dos sets perdiendo, y finalmente acabó cayendo en cuatro sets (8-11, 8-11, 11-9, 5-11).

El cuadro valenciano había dado la vuelta al marcador, y el Rinconada tendría que tirar de épica para conseguir la victoria. Una épica que se barajó tras la rápida victoria de Carlos Piris en tres sets ante el mexicano Arturo Hernández, que no pudo ante un gran volantista rinconero en la mañana del domingo (11-10, 11-4, 11-4).

Tras este partido, todo quedaría para el último encuentro, que enfrentaría a Nerea Ivorra frente a la búlgara Hristomira Popuska. Finalmente, la machada no pudo completarse al sucumbir la jugadora de Rinconada en tres sets ante la jugadora visitante (8-11, 9-11, 3-11) que confirmo la derrota del cuadro de San José Rinconada.

Por muy poco los de Antonio Molina no consiguieron dar la sorpresa. Una sorpresa que tuvo como clave el encuentro de los dobles mixtos que se escapó por poco. Al término del encuentro, Antonio Molina hacía balance del encuentro de hoy y del momento rinconero: "No está siendo un momento fácil. Lo malo de este formato es que si pierdes dos o tres partidos estás en la calle. La derrota de hoy ha sido dura porque hemos trabajado mucho. Lo negativo es que tenemos la obligación de ganar todo lo que nos va a venir por delante. No hay margen de error".

Respecto al encuentro, Molina señala que "el dobles mixto nos ha penalizado mucho. Sabíamos que la igualdad iba a ser notoria durante todo el encuentro y el que golpeara primero tendría mucho ganado, y así ha sido finalmente. Tenemos que seguir luchando porque mientras haya una mínima opción iremos a por ella, pero no hay que negar la evidencia, estamos en una situación complicada".