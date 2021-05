El Náutico busca un billete hacia el ascenso a la Liga Femenina 2

El Club Náutico Sevilla participa este fin de semana en la Final a Cuatro del sector andaluz de Primera Nacional femenina de baloncesto, que se disputa en Córdoba. Lo hace, al margen de luchar por el cetro andaluz de la categoría, con el objetivo de lograr una de las tres plazas en juego para la fase previa de ascenso a Liga Femenina 2, que se disputará posteriormente con la inclusión del campeón canario.

Después de lograr la segunda plaza de su grupo en la liguilla previa y de superar en la eliminatoria de cuartos de final, al mejor de dos partidos, al C.B. Ciudad de Huelva, el equipo sevillano, entrenado por Andrés Bejarano, se enfrentará en semifinales contra el anfitrión de la Final a cuatro, el DOBUSS Córdoba Básket, reforzado firmemente con la intención de lograr el ascenso de categoría.

El partido está programado a las 17:00 horas en el Colegio Cervantes, que a las 19:15 acogerá la segunda semifinal, entre el malagueño C.B. Alhaurín de la Torre y el Agustinos de Granada.

Los dos vencedores, además de sellar pasaporte para la siguiente fase de Primera Nacional femenina, disputarán la final el domingo a las 13:15. Previamente, a las 11:10 se jugará la consolación para repartir el tercer billete rumbo a Liga Femenina 2.

El entrenador del Náutico, Andrés Bejarano, se mostraba bastante ilusionado con el reto: "Afrontamos la Final Four con mucha ilusión y ganas de competir y tratar de llegar lo más lejos posible. A principio de temporada éste era el objetivo: llegar hasta aquí y tratar de competir para meternos en la fase de ascenso a Liga Femenina 2. De Córdoba conocemos bastante. Al principio de temporada ya era un equipo importante para lograr el ascenso, pero que además se reforzó con un par de jugadoras extranjeras en el mes de diciembre. Y en marzo fichaba a otras tres jugadoras nacionales que han competido este año en LF2, con lo cual es un equipo con aspiraciones muy serias a ganar la Final Four y confeccionado para lograr el ascenso a LF2. Aun así, nosotros no nos vamos a rendir antes de jugar y vamos a intentar plantarles cara y tratar de dar la sorpresa. Está claro que vamos a competir por una de esas tres plazas".