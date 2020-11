El Mairena Vóley sigue en su línea y gana en Benidorm (1-3)

El Mairena Vóley no falla en su discurrir por la Superliga Femenina 2. El equipo de Kiko Terrero volvió a ganar este sábado fuera de casa al imponerse al OPDEnergy Benidorm por un claro 1-3 después de perder el primer set y saber reponerse para darle la vuelta al marcador en unos parciales con resultados muy emocionantes siempre.

Ya son cuatro los triunfos fuera de casa, lo que permite a las maireneras moverse por la zona alta de la clasificación a pesar de que aún no se ha estrenado en su pabellón Marina Alabau, algo paradójico cuando ya se han consumido siete jornadas de este torneo. Cuatro victorias como visitante y tres derrotas como local es el balance para el cuadro de Kiko Terrero.

No empezó bien el encuentro en esta visita a Benidorm, sin embargo. Con Fátima Méndez, Natalia Ávila, Alba Hernández, Alba García, Mar Carrascosas y Gloria Alonso como seis inicial, el primer set no empezaba con buenas sensaciones y el 6-4 del arranque ya era motivo de preocupación. El 15-10 ya indicaba que no iba bien encaminado el parcial. Pese a la reacción final, con el 23-22, dos puntos finales le daban el triunfo al Benidorm por 25-22.

El segundo set ya fue algo diferente desde el arranque, pues las guerreras azules se colocaban con un claro 1-6, que posteriormente se prolongaba hasta el 4-10. Parecía que ese segundo parcial estaba encauzado, pero nada más lejos de la realidad, pues todavía llegarían curvas para las maireneras. Del 9-16 se pasó al 16-17, la emoción volvía a estar asegurada. 22-22, 24-24, pero ahí llegó el estirón final para que el Mairena Vóley igualara el partido con el 25-27 final.

La inyección de moral estaba asegurada con ese 1-1 y eso ya se pudo notar en un tercer set que comenzó muy igualado hasta colocarse en el 11-11. Las alternativas desde ahí fueron constantes. 18-20, 22-21 y tirón final del equipo de Kiko Terrero que ya sí era decisivo para colocar el juego a su favor con un 23-25.

POSTPARTIDO 🏐 | Varias de las protagonistas de nuestra victoria en Benidorm y el míster Alejandro Terrero analizan el encuentro 🎤📹.Ahora a pensar en el próximo rival 💪.¡Vamos guerreras! #SomosMVC 💙 pic.twitter.com/E0bsJdZCrD — Mairena Voley Club (@Mairenavoley) November 28, 2020

Ese golpe sí fue decisivo en el cuarto set, pues el Mairena Vóley iba a ser un claro dominador del cuarto set. 4-7, 6-13, 7-16, la progresión era concluyente favorable para las forasteras y el 13-25 no dejaba ningún lugar a las dudas. Las guerreras azules, como es habitual en ellas, volvían a conquistar un partido fuera de casa. Toca vencer en el Marina Alabau para darle continuidad y un nuevo salto en la clasificación.