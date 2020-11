El Mairena Voley se impone en un final agónico (2-3)

El Mairena Voley Club regresó en la tarde del sábado a tierras almerienses en busca de su tercera victoria consecutiva fuera de casa. En esta ocasión se enfrentó al Mintonette, y se hizo con el partido con un ajustado resultado de 2 a 3 obtenido en el tie-break final. El quinto partido del Grupo C de la Superliga Femenina 2 supuso el regreso de Gloria Alonso al rectángulo de juego tras su lesión.

En el primer set, las guerreras azules comenzaron con fuerza, tomando una ventaja parcial de tres gracias a imprecisiones rivales, bloqueos exitosos y remates convertidos en puntos. A pesar de que el Mairena estaba manteniendo una ventaja considerable de tres o cuatro puntos, las almerienses seguían insistiendo sin dar el set por perdido. A medida que avanzaba el set, la distancia fue aumentando hasta un parcial de seis que no era del todo decisivo pero sí permitía a las guerreras llegar al final de set con una ventaja que no era determinante. La igualdad se mantuvo, y las locales lograron darle la vuelta al marcador, adelantando a las guerreras en el tramo final. Dicho giro final logró dar como vencedor del primer asalto al Mintonette Almería por 25-20, tras unos buenos últimos minutos.

El segundo set arrancó con un transcurso similar al primero, con ventaja mínima de las maireneras y un Mintonette Almería muy cerca. Poco a poco, el Mairena fue despegándose en el marcador con una distancia de cinco puntos que, en ningún momento, era determinante tras lo sucedido en el anterior set. La misma dinámica se mantenía, y la intensidad y el dominio se repartían a partes iguales con cada uno de los dos equipos con buenas y cortas rachas de puntos consecutivos logrados. En el tramo final, las guerreras lograron aumentar la distancia mostrándose a su vez muy sólidas en defensa. Esto les llevó a conseguir el set e igualar un partido que se les había puesto cuesta arriba. El resultado fue de 18-25.

Daba comienzo el tercer set sin un dominador claro y un reparto de puntos muy igualado a diferencia de los dos anteriores, donde el Mairena empezó con ventaja. La balanza no se decantaría a favor de nadie en los primeros minutos, ya que no superaba el punto de diferencia. A medida que avanzaba el encuentro, la balanza se iría decantando a favor de las de Kiko Terrero, demostrando mucha atención e intensidad en defensa y sobre todo en los bloqueos. Las almerienses no daban síntomas de dar el set por perdido, pero poco a poco se fueron alejando del marcador. En este set, las visitantes fueron superiores en todo los aspectos y consiguieron la victoria por 19-25. Ello les permitió darle la vuelta al partido, a pesar del buen tramo final de las locales. En este set destacó la actuación de Gloria Alonso en su vuelta tres partidos después, y también la de Alba García, que fue la máxima anotadora del partido del conjunto visitante.

El cuarto set arrancó con un Mintonette fuerte en busca de la remontada tomando ventaja de tres, que, momentos después, alcanzaría los cinco. Por primera vez en el encuentro, las almerienses comenzaron con un tono dominador y pasando por encima de las visitantes en los primeros compases. Poco a poco, el conjunto azul fue recortando distancias hasta reducirla a tres. Las guerreras no se desconectaron del encuentro y subieron la intensidad hasta conseguir igualarlo. En el tramo final, las locales aumentaron de nuevo su ventaja tras varios errores seguidos del Mairena, y con un resultado de 25 a 21, pusieron de nuevo el empate en el marcador, llevando el encuentro hasta el tie-break.

El set definitivo empezó con puntos muy disputados y con un Mairena superior, pero con réplicas rápidas del Mintonette, que fue imponiéndose en el marcador a medida que avanzaba el encuentro mientras las visitantes contraatacaban. No había dominador claro y el final iba a volverse emocionante. El encuentro entraba en su fase decisiva, donde el Mairena fue aumentando paulatinamente la distancia en un parcial de cinco, que luego las locales igualarían. Era imposible predecir al ganador en este final de infarto. La ventaja parcial no pasaba de uno por parte de las locales, y los errores se hacían cada vez más presentes en ambos equipos. Finalmente, varios aciertos de las visitantes hicieron ganar el partido por 16-18 a las de Kiko Terrero por 2 a 3, siendo de destacar que fue el primer choque en el que las maireneras lograban la victoria en el tie-break final.

Tras la tercera victoria en lo que va de temporada, las guerreras de Terrero ya piensan en el próximo encuentro, que tendrá lugar el próximo sábado, 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe. Su rival será el Opportunity CDU Atarfe de Granada.