Lo ha intentado de todas las formas. Ha trabajado a contrarreloj para llegar a tiempo, pero Ana Pérez, la campeona de España de gimnasia artística, ha tenido que descartar su participación en los Juegos por una inoportuna lesión el pasado enero en el CAR de Madrid que le ha hecho replantearse su futuro.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en las que aseguraba que ha decidido porner "un punto y aparte" a su carrera. La única representante española en los Juegos de Río 2016 en gimnasia da un paso allado, después de ser una de las deportistas claves en el resurgir del equipo español. "Este ciclo termina aquí. Ya es hora de cerrarlo y de empezar a mimarme y escucharme. No quiero pensar que esto es un punto final, sólo un punto y aparte, y que vendrán tiempos mejores", indicó la deportista.

"Hace un mes tomé la decisión de no seguir forzando la máquina, de no seguir autoengañándome y haciéndome daño, sobre todo psicológicamente. Es y será la decisión más dura y dolorosa que he tomado a día de hoy, pero era mi decisión. Nadie podía decirme qué, cómo y cuándo decidirlo y creo que es la mejor decisión que he podido tomar", escribió la gimnasta hispalense, de 23 años, cuádruple campeona nacional.

"Pongo un punto y aparte en esta historia, a la que ojalá pueda ponerle algún día un punto final como me merezco"

La hispalense no estará en Tokio por culpa de una lesión. Una tonta lesión, pero muy grave, en sus tobillos, producuda el pasado mes de enero cuado se preparaba en el CAR de Madrid. Una aparatosa caída cuando el temporal Filomena ponía patas arriba a Madrid al cruzar la cama elástica en el gimnasio de la Residencia Blume frenó en seco su sueño de repetir como olímpica. Se luxó el tobillo derecho con rotura de ligamentos y se fracturó el escafoide y el cuarto metatarsiano del izquierdo. Pero Ana Pérez tiró de fortaleza mental. Reinició, empezó de cero y comenzó a trabajar para apurar sus opciones, aunque interiormente seguramente sabía que el sueño se había acabado. Su baja definitiva para Tokio se suma también en el equipo nacional a la de Cintia Rodríguez, con una lesión de menisco en su rodilla izquierda.

"Hoy quiero hablar de lo evidente, lo que para mí y la gente de mi entorno llevaba siendo evidente desde enero, y que a mí particularmente me daba pánico admitir. Ellos, por su parte, siempre estuvieron ahí, empujando y animando un poquito más, llenándome de esperanza un poquito más y ayudándome a ver que no era todo tan negro", señala la sevillana, que no se olvida de quienes han estado con ella apoyándola en todo momento: "Me siento afortunada, porque estoy rodeada de gente buena que me quiere y quiere lo mejor para mí. He sentido todo el cariño que me han dado, algunos desde la distancia y otros estando aquí, cerquita de mí, sin soltar mi mano para ayudarme a levantar cuando me he caído". "Pongo un punto y aparte en esta historia, a la que ojalá pueda ponerle algún día un punto final como de verdad se merece, como de verdad me merezco".