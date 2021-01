El Ciencias incorporó a Ange Rocchesani, de 30 años y a Clément Gasca, de 24 años. El primero, de 1,85 metros, 90 kilos, se formó en US Carcassone, procede del Dinamo de Bucarest (Rumanía) y ha jugado también en otros clubes de Francia como el Vannes, en Inglaterra y Nueva Zelanda. El segundo, de 1,80 metros y 88 kilos, se formó en AS Béziers Hérault y procede de North Otago (Nueva Zelanda).Ambos jugadores se incorporan a la plantilla científica aportando versatilidad, ya que aunque completarán la línea de tres cuartos pueden jugar en distintas posiciones dándole diferentes opciones al técnico, Manuel Mazo. Además aportarán en la segunda parte de la temporada su experiencia y calidad para ayudar al equipo a salir de la posición en que se encuentra."Rocchesani y Gasca nos van a dar el equilibrio que buscamos atrás. Son jugadores con experiencia, fuertes en defensa, con buena lucha, rápidos y con opciones para cubrir varias posiciones", explicó el técnico sevillano."Me siento feliz por poder jugar la División de Honor española y, además, hacerlo en Sevilla, ya que parte de mi familia es de Andalucía. Fue Conor Gaston, mi amigo de Aurillac, quien me terminó de empujar a tomar esta decisión", apuntó Rocchesani. Gasca se mostraba igualmente contento: "Tengo ganas de empezar a entrenarme con el Ciencias, conocer a mis compañeros y descubrir la División de Honor. El rugby español crece cada día y es una bonita oportunidad de formar parte de él", apuntó.