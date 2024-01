Año nuevo, ilusiones intactas para el Bádminton Rinconada

Vuelve la competición de clubes al bádminton y con este retorno también lo hace el Bádminton Rinconada. Debido a las competiciones internacionales, el campeonato doméstico ha tenido un parón de 53 días, y ahora vuelve con la llegada del 2024. La primera jornada del año para los de Antonio Molina tendrá lugar el sábado a las 14:00 horas en el Polideportivo Núñez Blanca frente al Grupo Torres CB Granada, un equipo que poco a poco se va asentando en la máxima categoría del bádminton español.

El Grupo B de la Liga Top10 Iberdrola se encuentra dominado por el conjunto de San José de La Rinconada, aunque es el Arjonilla el líder, con un partido más. Es por ello que el encuentro en la ciudad de la Alhambra se antoja importante y un punto de inflexión en la temporada, pues una victoria en el último encuentro de la primera vuelta supondría hacer un pleno y aventajar en tres puntos al conjunto jiennense, vital para el objetivo de acabar líder del grupo.

Los rinconeros contarán con toda su plantilla a excepción de Carlos Piris, que se encuentra disputando el Yonex Estonian International y no podrá ser de la partida de Molina. Como novedad, Laura Molina volverá a la convocatoria, con la intención, además, de que tenga un peso mayor en esta segunda parte de la liga.

Los granadinos, por su parte, se encuentran en la tercera posición con 3 puntos, lo que ya indica la diferencia entre los dos primeros equipos de la competición y el resto del grupo. Aún así, el CB Granada aún no ha dicho su última palabra, y ya sabe lo que es poner en aprietos a los chicos y chicas de Antonio Molina.

El técnico rinconero se mostraba "satisfecho por el esfuerzo y el trabajo realizado el año pasado. No sólo está temporada, sino la pasada, donde conseguimos volver al podio del Campeonato de Europa. Esta temporada estamos dentro del objetivo y no vamos a parar hasta conseguir no sólo el acceso a la fase final, sino el liderato para conseguir tener las semifinales en nuestra casa".

Referente a esta cita, Molina espera "un encuentro muy duro, algo que ya es habitual cada vez que viajamos a Granada. Este equipo se ha consolidado en la categoría y sigue creciendo cada año más. Tiene jugadores muy interesantes y eso va a hacer que nos haga exprimir al máximo. La baja de Piris nos obliga a hacer varios cambios en la alineación de dobles pero para ello hicimos una plantilla extensa, para estar preparados para estas situaciones".

El encuentro, que se disputará a las 14:00 el sábado, podrá verse en directo por el canal de Youtube de la Federación Española de Bádminton, un choque que podría suponer un golpe definitivo para comenzar la segunda vuelta con el pase a la semifinal de la competición en el bolsillo.