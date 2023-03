La BBC reincorpora a Gary Lineker con la promesa de revisar su protocolo para redes sociales

La cadena de televisión pública británica BBC ha anunciado que el exfutbolista Gary Lineker volverá a presentar este fin de semana su programa Match of the Day tras apartarlo temporalmente por criticar en Twitter la nueva política migratoria del Gobierno, aunque ha anunciado una revisión de la guía que regula el uso de redes sociales para empleados.

"Me alegra de que hayamos encontrado una salida. Respaldo esta revisión y estoy deseando volver", ha dicho Lineker, que la semana pasada tachó de "cruel" la reforma impulsada por el Ejecutivo de Rishi Sunak, añadiendo que el lenguaje "no dista del utilizado por Alemania en los años 30".

Tras la polémica generada por su cese temporal, el director general de la BBC, Tim Davie, ha reconocido este lunes en un comunicado que ha sido "un periodo difícil" para todos los trabajadores y espectadores y ha asumido que la guía que la cadena aplica desde 2020 sobre redes sociales puede tener "zonas grises" que deriven en "confusión".

Por ello, un experto independiente se encargará de revisar el texto, aunque Lineker podrá recuperar su puesto -es el presentador mejor pagado de la BBC- a partir del próximo sábado. "Gary es una parte valiosa de la BBC y sé cuánto significa la BBC para Gary", ha apuntado el director.

Davie también ha reconocido en su nota la importancia de la "imparcialidad", tanto para la propia cadena como para la audiencia, por lo que confía en encontrar un equilibrio entre este compromiso y otras cuestiones como el derecho de los ciudadanos a recibir opiniones de distinto tipo o la mera "libertad de expresión".

Posteriormente, en una entrevista con la propia BBC, Davie dijo que el ex futbolista se ha comprometido a respetar las pautas vigentes en la actualidad sobre su presencia en redes, donde es conocido por defender posiciones progresistas.

En su primera reacción, Lineker dijo a través de Twitter que "tras unos días surrealistas" estaba "encantado" de haber encontrado una salida a la situación. Tras mostrarse orgulloso de trabajar con "la mejor y más justa emisora del mundo", recordó que por difíciles que hayan sido los últimos días "no pueden compararse con tener que dejar tu casa para huir de la persecución o la guerra y buscar refugio en una tierra lejana".

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4