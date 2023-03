La BBC suspende a Lineker por criticar el plan migratorio del Gobierno británico

Gary Lineker, ex futbolista de la selección inglesa y una de las mayores figuras en la televisión del Reino Unido, dejará de presentar el programa Match of the Day de la BBC, que dirige desde 1999, hasta que alcance un acuerdo con la corporación pública sobre su uso de las redes sociales.

Lineker ha sido centro de la polémica en los últimos días por sus críticas en Twitter al plan del Gobierno conservador británico de negar el asilo a los migrantes que lleguen en pateras. La BBC, donde es el mejor pagado con más de un millón de euros al año por su papel como presentador, tiene una estricta política de imparcialidad en redes para sus periodistas.

"Más que horrible; recuerda a la Alemania nazi"

Lineker, que ya tuvo problemas en el pasado por sus críticas al Partido Conservador británico, calificó en Twitter de "más que horrible" el proyecto de ley contra la inmigración ilegal presentado por la ministra del Interior, Suella Braverman, y, en respuesta a otro usuario, opinó que su lenguaje recuerda al de la Alemania nazi.

En un comunicado, la BBC anunció este viernes que la reciente actividad de Lineker viola las pautas sobre redes sociales de la empresa y añadió que "no debería tomar partido en cuestiones partidistas o en controversias políticas".

Un poco más tarde, el también ex futbolista y comentarista en Match of the day Ian Wright anunció que no participará en el programa de este sábado en solidaridad con su compañero, un paso que también ha dado el ex delantero Alan Shearer. "Todo el mundo sabe lo que significa Match of the Day para mí, pero le he dicho a la BBC que no participaré mañana. Solidaridad", escribió Wright en Twitter.

"Declaraciones irresponsables"

La ministra Braverman tachó esta semana de "irresponsables" las declaraciones de Lineker, que también fueron censuradas este jueves por la ministra de Cultura, Lucy Frazer, quien subrayó que la BBC debe ser imparcial para "mantener la confianza de la audiencia" que la subvenciona. Desde la oposición laborista, en cambio, atacaron la "decisión cobarde" de la cadena pública, que consideran "un asalto a la libertad de expresión" motivada por "presión política".

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, tachó de "indefendible" haber apartado a Lineker, mientras que los liberaldemócratas sostuvieron que el incidente demuestra la necesidad de fortalecer la BBC para que sea "lo suficientemente sólida para enfrentarse a presiones políticas y defender la libertad de expresión".

Match of the Day es el programa de fútbol más popular del Reino Unido y el más longevo del mundo, ya que se emite desde el 22 de agosto de 1964.