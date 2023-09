El Bádminton Rinconada, a defender la Copa Iberdrola

El Bádminton Rinconada vuelve a la acción. Las chicas de la plantilla rinconera abren la temporada 2023-2024 en tierras manchegas disputando la Copa Iberdrola de clubes femenino, una competición que trae buenos recuerdos a la expedición encabezada por Antonio Molina, pues fueron los de San José de La Rinconada los vencedores de la última edición al batir en la final al Bádminton Oviedo, el anfitrión de la pasada edición.

Para esta competición el técnico rinconero no ha querido dejar nada en el tintero y contará con toda su expedición femenina, que trae sorpresas para apuntalar más si cabe el apartado de féminas. Con la baja de Nerea Ivorra y Marta Molina, la secretaría técnica del Rinconada ha conseguido la renovación del grueso de su apartado femenino, pues Clauda Leal, Bea Corrales, Laura Molina, Heather Olver y Leona Lee seguirán siendo rinconeras, además del fichaje invernal Xu Wei, que ya fue clave en el último tramo liguero así como en el Campeonato de Europa de Clubes.

A todas ellas se ha sumado el flamante fichaje de Polina Buhrova, una joven jugadora ucraniana de 19 años acostumbrada a jugar al máximo nivel mundial y con una gran proyección. Este fichaje responde a la intención del club rinconero de renovar poco a poco sus apartados masculinos y femenino, pues Leona Lee y Polina Buhrova son dos jugadoras jóvenes con gran proyección.

Con todo ello acudirá Antonio Molina al Polideportivo Rafael del Pino, una plantilla parecida a la que la temporada pasada conquistó el título pero con el aliciente de los dos fichajes para conseguir llevarse por segundo año consecutivo el título.

Una plantilla potente

Este campeonato siempre se le ha dado especialmente bien al Bádminton Rinconada, pues desde la instauración de este título, las chicas rinconeras siempre han llegado al menos a semifinales de la competición, lo que evidencia la importancia que tiene para la entidad esta Copa Iberdrola de clubes femeninos. Aunque no se espera a la joven ucraniana, sí que estarán Claudia Leal, Leona Lee, Laura Molina y Xu Wei, junto con jugadoras de la cantera rinconera, Lucía Merchán, María Merchán y Marta Molina.

La defensa del título para Rinconada arrancará este sábado a las 12:30. Las rinconeras han quedado encuadradas en el Grupo 1 de la competición junto con el Guadalajara y Estella. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase final que se compone de octavos, cuartos, semifinal y final. Entre los favoritos se encuentran, aparte del Bádminton Rinconada, varios clubes de la División de Honor como son el Recreativo IES La Orden, San Fernando Valencia o el Bádminton Oviedo, finalista de la pasada edición.

El técnico rinconero valoraba antes de partir hacia Toledo el campeonato como "un campeonato que nos hace especial ilusión. Le tenemos mucho cariño porque la Copa Iberdrola siempre ha sido sinónimo de buenos momentos para nuestra entidad y vamos a intentar que así sea este año de nuevo". Respecto a la plantilla, Molina cree que "llevamos una plantilla mejor si cabe en esta edición. La temporada pasada no contamos aún con Wei Xu y en esta ocasión sí que la tenemos lista".

Por último, hablaba del devenir de la competición y cómo cree que se irá desarrollando: "Nuestra previsión es clara: ganar. Esperamos no pasar apuros en la primera fase y conseguir el liderato aunque Guadalajara y Estella no son malos rivales. A partir de ahí el cuadro y los cruces decidirán pero mínimo tenemos que tratar de llegar a semifinales de forma contundente y a partir de ahí se decidirán las medallas. Creo que tenemos una ventaja competitiva respecto a los demás, pues la condición de campeón puede pesar o ayudar en ciertos momentos, y creo que a nuestras chicas les viene bien esa vitola de favoritas puesto que son jugadoras acostumbradas a jugar con presión. No tengo duda de que será un gran fin de semana para nosotras".