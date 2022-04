El Bádminton Rinconada necesita una gesta para ganar la liga

El ADN del Club Bádminton Rinconada no le permite rendirse por muy difícil que se encuentre la gran final del Campeonato de España de Clubes de bádminton. Los rinconeros pagaron muy caro el infortunio en los cruces del encuentro de ida, donde el IES La Orden consiguió sacar gran ventaja del Fernando Martín derrotando a los de San José de La Rinconada por 2-5.

Este resultado lleva al Bádminton Rinconada a tener que hacer una auténtica machada en el Andrés Estrada para conseguir el título de liga, pues además del marcador, la mayoría de partidos se resolvieron por una ventaja de dos o más sets por parte del cuadro onubense, lo que hace que el Rinconada tenga que conseguir 5 puntos ganando todos los partidos por tres sets a cero, o conseguir poner el 1-6 en su favor.

Evidentemente la situación no es fácil para el Rinconada, pero ni mucho menos los de Antonio Molina saldrán al pabellón a dar su brazo a torcer desde primera hora. El Rinconada saldrá a hacer en Huelva lo que lleva haciendo toda la temporada, luchar contra todos los elementos que se interpongan en su camino y tratar de poner las cosas lo más difícil posible a los de Paco Ojeda.

Una dificultad que, al igual que en la ida, el Rinconada no podrá interponer con todos sus efectivos, pues los rinconeros siguen sin poder contar con Leona Lee y Rory Easton, por el capricho de la federación. Decisiones arbitrarias aparte, el Bádminton Rinconada no buscará excusas y saldrá a competir sin complejos el próximo sábado 23 de abril a las 17:30 horas en el pabellón Andrés Estrada de Huelva, donde buscarán apelar a la épica y conseguir el decimotercer título de campeón de España.

La empresa no es fácil, y el técnico rinconero, Antonio Molina, es sabedor de la dificultad del encuentro aunque se niega a bajar los brazos, pues piensa que "saldremos a competir como siempre lo hemos hecho, porque en nuestro club rendirse jamás ha sido una opción. Hemos tenido momentos muy duros en la temporada y en nuestra historia, y siempre hemos sabido reponernos".

Respecto a la temporada, Molina no quiere dejar pasar el mérito de la plantilla para llevar al conjunto rinconero hasta la final: "Ya lo he dicho en varias ocasiones, creo que estar donde estamos después de nuestra primera vuelta es una gesta que sólo está al alcance de los mejores, y es por ello que me niego a no disfrutar de la final a pesar del resultado de la ida. No vamos a negar que es una situación muy difícil por viajar con la desventaja tan grande a Huelva y disputar el encuentro sin dos de nuestros máximos exponentes como son Rory Easton y Leona Lee, pero creo que más allá de ello nosotros tenemos que salir sin complejos, y a hacer nuestro partido ya que si los cruces nos favorecen, por qué no podemos soñar con realizar una gesta de este calibre".