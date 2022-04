Dura derrota del Bádminton Rinconada en la ida de la final (2-5)

El Bádminton Rinconada tendrá que remar, y mucho, si quiere ganar el decimotercer título de liga. De nuevo, el IES La Orden se marcha con una buena ventaja del Fernando Martín, pues sólo necesitará tres puntos en Huelva para hacerse con el título de campeón de España. Los rinconeros cedieron en el punto estrella del partido, el dobles mixtos que iba a ser más que decisivo viendo la mala fortuna que los de Antonio Molina tuvieron en los cruces de los encuentros.

El dobles mixtos, como es habitual, fue el partido que abrió la gran final. Los rinconeros Tom Wolfenden y Laura Molina comenzaron muy enchufados ante Haidée Ojeda y Pablo Abián, pues consiguieron el primer set, aunque en los dos siguientes los onubenses darían la vuelta al marcador. Tras un cuarto set de infarto a favor del Rinconada, todo quedaba para un set final que se llevaron Ojeda y Abián (11-10, 9-11,8-11, 11-10, 6-11).

Tras el partido de dobles mixto, Laura Molina, que había realizado un tremendo esfuerzo físico y se notaba en el tramo final, tuvo que ser reemplazada por Marta Molina en un dobles femenino que, junto con Nerea Ivorra, no pudieron llevárselo para conseguir el empate, pues las onubenses Haidée Ojeda y Laura Santos batieron en tres rápidos sets a las rinconeras (7-11, 9-11 y 7-11). El dobles masculino sería el primer punto que conseguiría el Rinconada, pues la pareja formada por Tom Wolfenden y Jaume Pérez consiguió barrer a Eliezer Ojeda y Víctor Martín en tres rápidos sets (11-9, 11-8, 11-9).

Una vez definidos los duelos dobles, donde el Rinconada saldría por debajo, era el turno de los individuales. Estadísticamente, cuando el Rinconada no sale por delante en los duelos dobles, se le hace difícil la machada en individuales. A pesar de ello, Alejandro Ramírez, con un juego de época salvando tres bolas de partido, conseguiría batir en cinco emocionantes sets a Alejandro Pérez (11-6, 7-11, 5-11, 11-9, 11-10). Sin embargo, Nerea Ivorra quedaría encuadrada ante la campeona del mundo sénior, Telma Santos, que batió en cuatro sets a la rinconera (8-11, 11-3, 6-11, 5-11).

Para terminar, el Rinconada debía de ganar al menos un punto para dejar la ventaja mínima del cuadro onubense, o los dos si quería dar la vuelta al marcador. Finalmente, el conjunto local no pudo ganar ninguno de los dos puntos restantes. Nerea Díaz cedía en tres sets ante Laura Santos (4-11, 6-11, 8-11) mientras que Carlos Piris no podría con el imbatible Pablo Abián (8-11, 5-11, 7-11).

El marcador reflejaba al final un 2-5, un marcador que deja en completa machada la vuelta. Antonio Molina, frustrado por el resultado, calificó de desafortunado el encuentro de los suyos ante el IES La Orden: “Sabíamos que era un encuentro con una características muy complicadas por el nivel que presenta La Orden. Además, los cruces no nos han beneficiado nada, por lo que sabíamos desde el principio que no iba a ser ni mucho menos tarea fácil”. Además, respecto al devenir del encuentro, afirma que “el mixto ha marcado mucho el encuentro. Hemos tenido varias opciones de meternos en el partido, pero no hemos logrado la solidez que esperábamos. Laura ha sufrido mucho y eso también nos ha pasado factura en el femenino, lo que ha hecho que perdiésemos dos puntos clave. Sin duda, es un golpe duro pero intentaremos hacerlo lo mejor posible en Huelva porque si algo nos ha caracterizado a nosotros es la lucha. Eso mismo hemos pensado cuando hemos visto los cruces, que han jugado un papel importante y que sin duda nos ha dejado la empresa muy muy complicada hoy”.

Los rinconeros disputarán dentro de 14 días la vuelta de la final en Huelva, en el pabellón Andrés Estrada que a buen seguro será el que dicte sentencia en este Campeonato de España de clubes 2021-2022.