Asignatura pendiente

Innumerables las irregularidades que se dan en el nomenclátor viario de Sevilla, la cosa viene al pelo por la labor que se está llevando a cabo en el Arenal recuperando nombres en magníficos trabajos de cerámica. Es un oasis en el desierto actual con infinidad de calles anónimas o con el letrero absurdamente repetido. Cuando todas las grandes ciudades tienen normalizada la rotulación de sus calles, esto es con los rótulos uniformados y sin que falte en ninguna esquina, en Sevilla es un desastre cómo cada rótulo es de su padre y de su madre. Letras de distinta familia incluso en la misma calle, letreros repetidos como en Mendoza Ríos, con tres rótulos en la entrada por Baños mientras una mayoría carece de identificación alguna para martirio de carteros, mensajeros, foráneos, demás parientes y afectos. Poner en luz el nomenclátor urbano debe costar un dineral, pero una ciudad como Sevilla debería tener aprobada dicha asignatura.