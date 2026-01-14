Pocos movimientos

Los principales índices europeos cerraron con escasas variaciones después de que la inflación subyacente de EEUU creciera en diciembre menos de lo previsto. A nivel sectorial predominaron los descensos en Europa, con los sectores de energía y tecnología como los únicos en cerrar en positivo. Por valores destacó la subida de la eléctrica danesa Orsted tras la decisión de un tribunal estadounidense de permitir que continúe el desarrollo de un proyecto de energía eólica off-shore que había sido paralizado por Donald Trump.

El Íbex 35 fluctuó entre las ganancias y las pérdidas, para cerrar con un repunte de un 0,1%. Las mayores subidas las registraron las compañías de renovables, con Grenergy repuntando más de un 8% tras confirmar la firma de cinco contratos de almacenamiento de energía por un total de 2,1 GWh en Polonia. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cerró con un repunte de un 0,2%.

JPMorgan ha iniciado la publicación de resultados de los grandes bancos estadounidenses en el cuarto trimestre. El BPA ajustado ha sido de 5,23 dólares frente a la previsión de 5,0 dólares. En general los resultados han sido sólidos en todas las áreas de negocio. La excepción ha sido la división de banca de inversión.