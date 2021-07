Joselito, cedido al Betis por el Barcelona

El Betis Futsal ha oficializado el fichaje del ala José Antonio Fernández Joselito, que jugará la próxima temporada en el conjunto sevillano, tras el acuerdo de cesión por parte del Barcelona.

El ala gaditano será una de las piezas de peso para un equipo verdiblanco que quiere seguir creciendo. El jugador se mostró muy feliz en el acto de firma de su contrato.

"Desde que apareció la oportunidad no lo dudé en ningún momento. Estoy muy contento. Tengo amigos aquí y me hablan maravillas. Es un proyecto serio, un proyecto que me ha ilusionado. Tengo muchas ganas de empezar", señaló.

Joselito tiene claras sus metas para la próxima temporada. "Me considero un jugador experimentado, completo, y vengo con la idea de ayudar al Betis a seguir creciendo. Individualmente, quiero disfrutar jugando, sentirme importante, ayudar al equipo, y grupalmente, llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y disfrutar juntos", recalcó.

El gaditano, de 30 años, ha militado las últimas cinco temporadas en el Barça, con el que ha ganado 12 títulos y ha anotado 50 goles pese a no gozar de un gran protagonismo en la rotación.

El palmarés de Joselito con el conjunto azulgrana incluye dos títulos de Liga, dos Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, una Supercopa de España y tres Copas Cataluña.

Joselito llegó al Barça en la temporada 2011-12 para jugar en el filial, donde jugó dos temporadas antes de irse traspasado al Ribera Navarra.

El club catalán volvió a fichar al ala gaditano en la campaña 2016-17, coincidiendo con la llegada de Andreu Plaza al banquillo del primer equipo.