El Betis Futsal incorpora al portero argentino Gonzalo Starna

El Real Betis ha hecho oficial en la tarde del lunes un nuevo movimiento en lo que a entradas se refiere con la incorporación de Gonzalo Starna. El portero, de 19 años de edad, jugará en el filial bético en un movimiento para que Raúl Sánchez sea oficialmente portero del primer equipo tras sus actuaciones de mérito en este primer tramo de la temporada. El club ha informado del acuerdo alcanzado con el joven meta nacido en el 2004 hasta el año 2026.

El nuevo jugador verdiblanco ha sido internacional sub 18 y sub 20 con Argentina. Además ha formado parte de algunos entrenamientos con la selección absoluta, coincidiendo con Nico Sarmiento, portero del primer equipo bético. Starna se ha proclamado campeón de la Liga Evolución Conmebol precisamente con la Sub 20 y viene de participar en la Copa Libertadores el pasado año con el Barracas Central.

Con esta, el Betis suma su segunda incorporación en este mercado invernal, tras Chano, pese a que éste sea un movimiento de futuro y el portero juegue en la Segunda División con el filial. El club maneja varios nombres para seguir reforzando al equipo de cara a la segunda vuelta que comienza este mismo viernes ante el Jimbee Cartagena a las 20:00 horas.