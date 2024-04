Betis y Sevilla intentaron el fichaje de Sorloth el pasado mercado veraniego

El noruego Alexander Sorloth se ha erigido como uno de los mejores delanteros de LaLiga. Tras anotar 16 tantos el pasado curso con la Real Sociedad, el delantero de 28 años ha mejorado sus cifras goleadoras en el Villarreal, con quien suma 17 goles -14 de ellos en liga- y cinco asistencias, unos registros únicos en el panorama europeo.

En una entrevista para Relevo, el propio ariete ha reconocido que Betis y Sevilla llamaron a su puerta el pasado mercado veraniego para intentar su fichaje, aunque finalmente se impuso el submarino amarillo. "Recibes llamadas, recuerdo que el Real Betis llamó y el Sevilla también, la mayoría de clubes europeos nos llamaron. Pero hay veces que solo queda en eso, en llamadas, el Villarreal desde el minuto uno dejó claro que no era solo llamada", declara el imponente atacante, cuyo valor de mercado se escapaba del alcance de los equipos sevillanos.

La insistencia del Villarreal fue clave

Aunque el Sevilla mostró su interés en varias ocasiones a lo largo de los últimos mercados, el Villarreal ya encadenaba varios años contactando con su entorno, uno de los aspectos fundamentales para comprender la decisión final de firmar por los castellonenses: "Empezó en 2022, después de mi primer año en la Real Sociedad, que aunque en términos goleadores no fue del todo buena, ellos ya vieron algo. Llamaron a mi agente, tuvieron reuniones… Pero al final amplié mi cesión en la Real Sociedad. Al año siguiente, o sea el pasado mes de marzo de 2023, empezaron de nuevo los contactos para intentar convencerme, mostraron interés de todas las formas posibles. Y una cosa que me llamó la atención es que tan pronto como me puse de acuerdo con ellos, con el Leipzig tardaron solo dos días solo en cerrarlo todo".

"Creo que sí se está viendo al mejor Sorloth, está siendo una buena temporada hasta ahora, pero no te voy a mentir: no puedo disfrutarlo al cien por cien porque siempre quiero más. En el último partido empatamos, en el anterior perdimos y soy un jugador que siempre quiere más", declara Sorloth, quien recientemente marcó un gol decisivo en el Villamarín para la victoria del equipo de Marcelino García Toral.