El Aceitunas Fragata Morón tumbó al CB Extremadura Plasencia por 59-42 y certificó así de forma matemática su permanencia en la LEB Plata, por quinta temporada consecutiva. El equipo de Antonio López consiguió el triunfo en un partido muy competido, con mucha guerra y tensión. Fue clave gran defensa de los moroneros, que dejó al Plasencia en unos porcentajes de triple muy bajos. Además, debutó el junior Ramón Cabrera, quien terminó dando una asistencia al MVP del partido Fall El Hadji Malick.

El partido comenzó con una salida seria de los dos equipos, tanteándose y no dejando que ninguno de los dos cogiese ventaja. En los primeros compases, Plasencia se mantenía a la cabeza, pero el Morón le conseguía dar la vuelta al marcador al final de los primeros diez minutos gracias a los puntos de Malick desde el tiro libre. Éste último fue una pesadilla en las dos canastas para el cuadro extremeño.

El segundo cuarto fue una prueba de la inmensa intensidad defensiva del equipo local, que forzaba errores constantes en los excelentes tiradores exteriores de Plasencia. Una de las claves del partido fue el mal porcentaje visitante desde la línea de tres (4 aciertos de 32 intentos), gracias al sacrificio de los jugadores, que además tuvieron que añadir otra baja más al extenso parte de lesionados a lo largo de la temporada. Esta vez fue Kedar, que se lesionó el hombro en una mala caída. El equipo dejó en solo 9 puntos a Plasencia, pero no se despegaba mucho del marcador. Fue en este período cuando Medina anotó dos de sus tres triples, neutralizando el excelente momento de Alejandro Rodríguez. Solo se rompió el partido en los tres últimos minutos, cuando Taylor Cameron anotó un triple sobre la bocina para dejar el +8 en el marcador. 30-22.

El tercer cuarto fue un auténtico espectáculo, con Jean Rony Cadot como la principal estrella. El jugador de Bahamas, que se hinchó a coger rebotes para dejar jugadas de highlights, como el matazo que encestó tras coger un balón en pleno vuelo. Fue el cuarto de los mates, pues Jon Aramburu anotó dos consecutivos tras excelentes asistencias de Taylor Cameron. El Morón se escapaba en el marcador y el Plasencia no podía aprovechar las visitas al tiro libre, donde Morgan estuvo especialmente desacertado. Fue otra de las claves de la derrota del Plasencia (10 de 25). Con esta desventaja y el paso delante del Morón, el partido comenzaba a romperse un poco más a favor del equipo local, que se fue al final del partido con un +12 en el marcador. 47-35.

Necesitaba un milagro el Plasencia, pero la primera jugada demostró que éste no iba a ocurrir: robo de Ángel Vázquez tras el saque y triple de Taylor Cameron. Sólo pudo anotar 7 puntos el equipo entrenador por Raúl Pérez, quien no encontraba respiro por la fuerte presión defensiva de Aceitunas Fragata Morón. No podían penetrar bien porque se encontraban con los kilométricos brazos de Malick y desde el triple no entraba absolutamente nada. El único conato de reacción lo sofocó con solvencia José Antonio Marco, que anotó triples decisivos para dar la tranquilidad definitiva. Con un minuto por jugar, Ramón Cabrera tomó la alternativa y dejó una gran asistencia para que Malick metiese su punto 14 y cerrar una gran actuación (14 puntos, 11 rebotes, 2 tapones y 2 robos para 24 de valoración) y certificar la permanencia del Morón en la LEB Plata una temporada más.