El Cabecense consigue la permanencia (2-0)

El CD Cabecense logró este domingo su salvación matemática en Tercera División al vencer al Sevilla C en el estadio Carlos Marchena en encuentro de la penúltima jornada del play off de descenso. Los de Rogelio Sánchez vencieron al filial sevillista, que no se jugaba nada, ante una afición que ha disfrutado de lo lindo.

Los tantos de Ganfornina y José Mari hacen que acabe la pesadilla para el equipo rojinegro, que empezó la temporada con Manuel Luque y que la acaba con el que era su director deportivo, Rogelio Sánchez, al frente del banquillo. Carlos Marchena, ex campeón del mundo y que da nombre al estadio de su pueblo, asistió al encuentro como parte del organigrama técnico del Sevilla.

Este resultado hace que en la última jornada el próximo domingo se la jueguen otros dos equipos sevillanos, el Coria y el Castilleja, que se miden al Arcos y a la Lebrijana. De entre ellos y el Conil deben salir dos equipos que perderán la categoría y uno que se salvará.

El Coria logró un 1-4 ante la Lebrijana que le hace tener esperanzas de cara a la última jornada.

El Sevilla C tiene la llave para salvar a uno de ellos, ya que cierra la campaña contra el equipo gaditano, que está obligado a ganar. El Conil le tiene ganado el goal average al Castilleja, lo pierde con el Coria y los aljarafeños se lo ganan a los ribereños, mientras que a triple empate se salva el Castilleja.

Ya son equipos de División de Honor la Lebrijana, La Palma y el Arcos.