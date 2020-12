El Cajasol Voley cayó por 1-3 ante el Alcobendas en un encuentro en el que las visitantes impusieron su mayor pegado y potencial en el bloqueo, lo que le permitió llevar siempre el dominio y el control del encuentro.

El cuadro visitante comenzó el primer set imponiendo su ritmo de juego al partido. Cada ataque de la escuadra nazarena tocaba en el bloqueo visitante, implantando una intensidad defensiva con la que Cajasol sufría bastante. José Manuel González, Magú, pedía dos tiempos muertos en los primeros puntos, intentando tocar la tecla necesaria para que su equipo se acercara en el marcador y no dejar escapar al rival, aunque el 10-15 sería irrecuperable. El conjunto nazareno cometía demasiados errores no forzados, cosa que ante equipos de la zona alta te acaba pasando factura y el Alcobendas se llevó en el primer set por 16-25.

Reaccionó la escuadra nazarena desde un mejor su nivel defensivo y sumando puntos desde el saque. Winderlys Medina abanderaba los ataques de Cajasiol para poner el 12-9 en el luminoso de Los Montecillos. Las pupilas de Magú siguieron demostrando su buen nivel para llegar al tramo final con ventaja (21-19). El Alcobendas salvó el primer match ball, pero Medina anotó para poner el 25-23 e igualar el choque (1-1).

No comenzó nada bien la tercera manga para las locales (0-4), aunque el técnico logró recomponer a su equipo con la entrada de María Rodríguez en la colocación, empatando (14-14) recuperando una desventaja de seis puntos. Pero en el tramo definitivo la calidad de las madrileñas colocó el 18-22 con cuatro puntos consecutivos tras varios errores en defensa y en ataque de las locales, que permitieron a las visitantes llevarse el set por 20-25.

Los apoyos constantes en bloqueo daban un plus a la defensa del Cajasol, alcanzó la mitad del set con 13-9 en el marcador. De nuevo los errores no forzados de las nazarenas hacían que Alcobendas empatara (14-14). Winderlys Medina hacía que Cajasol se mantuviera con esperanzas en el partido, demostrando un gran nivel en ataque y en recepción. Un block out forzado por Jimena Gayoso permitió que el Cajasol se pusiera por delante en los puntos finales pero el Alcobendas le dio lavuelta a la situación (22-24) ara llevarse el set (22-25), el partido y los tres puntos de Los Montecillos.