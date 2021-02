Sevilla, cita este domingo del Campeonato de España de Marcha

La nonagésima edición del Campeonato de España de Marcha reúne este domingo en Sevilla a las estrellas nacionales de esta modalidad, con Jesús Ángel García Bragado, Iván Pajuelo o Miguel Ángel López, en hombres, o las tres últimas campeonas: Mar Juárez, Raquel González y Julia Takacs como grandes atractivos.

Este campeonato se disputa por vez primera en su historia en Sevilla, sobre un circuito habilitado en el Parque del Alamillo, que acogerá la prueba de los 50 kilómetros masculinos y los 35 femeninos. Está confirmada la presencia de las principales figuras nacionales como Jesús Ángel García Bragado, Iván Pajuelo, Marc Tur, Miguel Ángel López y Álvaro Martín en los 50 kilómetros, y de Mar Juárez, Raquel González y Julia Takacs, las tres últimas campeonas, en los 35 kilómetros.

En la línea de salida de la prueba masculina, fijada para las ocho de la mañana, estará García Bragado, el longevo marchador que fue campeón de mundo en 1993, acompañado de los últimos ganadores en 50 kilómetros: Iván Pajuelo, defensor del título; Marc Tur, campeón en 2018 y 2019, y también en 2014 en 35 kilómetros; y Miguel Ángel López, primero de España de 50 en 2016 y de 35 en 2015.

También forma parte de la lista de inscritos el campeón de Europa de 20 kilómetros, Álvaro Martín, que hace un año se subió al tercer escalón del podio en 50 en Torrevieja (Alicante). En mujeres, después de tres temporadas disputándose el 50, la prueba será de 35 kilómetros y en ella competirán las tres últimas campeonas: Mar Juárez en 2020, Raquel González en 2019 y Julia Takacs, plusmarquista española de 50 y ganadora en 2018.

Junto a ellas están anunciadas la campeona de Europa de 20 kilómetros, la granadina María Pérez, Ainhoa Pinedo, que ostenta desde 2018 el récord de España de los 35 kilómetros con 2:53.43; Laura García Caro, que volvió a la competición después de un 2020 alejada de ella; o Antía Chamosa, campeona de España de 10.000 metros.

Posteriormente, se disputará el Campeonato de España máster de hombres y mujeres con un trazado de 20 kilómetros y el sub 16 y el sub 20 de Federaciones Autonómicas. En categoría máster se han inscrito 36 atletas, 23 hombres y 13 mujeres, con la presencia de Miguel Periáñez, el plusmarquista nacional de 55 años.

En cuanto al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, Andalucía defenderá en casa los títulos masculinos sub 20 y sub 16, y en la femenina sub 20 Madrid es la vigente campeona, mientras que en sub-16 es Cataluña. Andalucía se ha proclamado campeona en diez ocasiones, las dos últimas de manera consecutiva, seguida muy de cerca por Cataluña, con nueve títulos.