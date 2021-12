La Champions puede alterar la Liga

Abierta como nunca, el interés de la Liga se ha desbordado con la aparición por sorpresa de alguno y el batacazo del Barça hasta lugares poco frecuentados por los culés. Así como bajo la base de Courtois y de Vinicius circula viento en popa el Realísimo, los titubeos del Atleti, desconocidos en la era del Cholo, y la descomposición barcelonista, que no vislumbra cuándo tocará fondo, hace que la Liga se muestre atractiva para otros.

Título aparte, para el que se postula el Madrid como único opositor, el Territorio Champions se ha hecho asequible para equipos como Betis y Real Sociedad. No sólo posible como algo coyuntural, sino que pensar en ello para cuando lleguen las calores es algo que le alegra las pajarillas a más de uno. También que el muy costeado Villarreal de Unai ande como anda abre la lata sin olvidar a eternos outsider como Athletic y Valencia que no terminan de reencontrarse.

La doble sorpresa del Mallorca en el Metropolitano y del Betis en el Camp Nou han alterado el orden liguero hasta el punto de que las cosas no son como eran. Y a todo esto llega una jornada de Champions que puede desembocar en un cambio de 180 grados en la competición doméstica. Y es que de los cinco españoles en Champions, sólo el Real Madrid tiene asegurado pasar a octavos de final. El Barça lo tiene en chino en Munich y en japonés el Atleti en Oporto, ergo...

Ha de empatar el Villarreal en Bérgamo y ganar el Sevilla en Salzburgo, empresas que no son fáciles. No fáciles, pero sí asequibles para castellonenses y sevillanos. Y es que depender de sí mismo alivia bastante la pesadilla por no haber hecho los deberes adecuadamente y en su momento. Sí parece que si tanto Barça como Atleti se confirman como fuera de Champions, la Liga puede cobrar una nueva dimensión hasta hacerse menos abierta de lo que ahora se muestra.