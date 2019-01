Chepkoech pone a Itálica a sus pies

La keniana Beatrice Chepkoech (28.01) fue la ganadora de la prueba internacional femenina del XXXVII Cross de Itálica, en una carrera en la que dominó desde el primero al último metro de los 9.135 deforma autoritaria, por delante de la ugandesa Stella Chepsang (28.35) y la turca Yasmine Can (29.03). Ambas apenas pudieron seguir la estela de la plusmarquista mundial de 3.000 obstáculos, que arrancó con fuerza desde el primer momento para imponerse de principio a fin.

No hubo carrera. No lo permitió Chepkoech con su estilizado correr. Brazos pegados al pecho y zancada larga. Segura. Mirada fijada en el horizonte, concentrada sólo en mirar adelante a sabiendas de que por detrás nadie podía mantener su ritmo. Y es que tomó la cabeza justo tras la salida y no volvió a mirar atrás para desesperación de sus rivales, que ya antes del primer kilómetro la empezaban a ver desde lejos. Apenas aguantaron un poco Chepsang y Can. La ugandesa Esther Chebet quedó pronto descartada. No tardaron en claudicar también Can, triple campeona continental de cross (el último título lo logró el pasado diciembre), y después Chepsang, que con apenas cinco minutos de prueba disputada ya cedían más de 20 metros sobre la keniana.

Poco tiempo y mucha distancia, demasiada ya, que hacía presagiar paseo triunfal de Chepkoech o desfallecimiento por el alto ritmo que impuso desde el comienzo. Ni el viento, ni las continuas bajadas y subidas del recorrido, reformado este año por las obras que se ejecutan en el complejo arqueológico (dos vueltas a circuito B y tres al circuito A), le hicieron cambiar el paso a la africana, que paso a paso, zancada a zancada, iba incrementado su ventaja con una pasmosa facilidad.

Casi más intersante era lo que pasaba por atrás. Trihas Gebre, primera española en meta (sexta, con 29.56), hizo su carrera. No se cebó desde el inicio conocedora de que tratar de seguir el infernal ritmo de Chepkoech no le llevaría a nada bueno. Hizo su carrera. Experimentada ya en Itálica, esto no siempre es como se empieza sino cómo se acaba, pese a que Chepkoech empezó y acabó igual. Gebre se mantuvo siempre por por delante del grupo de europeas controlando a sus verdaderas rivales, las británicas Verity Ockenden y Lucy Samuels y Jessica Piasecki. A falta de dos vueltas Gebre se vio superada por esta última, que acabó pagando su esfuerzo para perseguir a la atleta de origen etíope y acabó siendo superada por ella.

Mientras por detrás los ataques por mejorar un puesto en Itálica, un cross que sirve para cualquiera como un buen test cara al próximo Mundial, en cabeza la vida seguía igual y Chepkoeh encaró con tranquilidad la recta final. Sólo cuando se vio ganadora, a unos metros del arco romano de meta, levantó el brazo y esbozó una sonrisa, sabedora de que su incontestable triunfo estaba ya parte de la historia de Itálica.