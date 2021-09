El sevillano David Martín gana al sprint la última etapa de la Volta a Valencia

Hace un año el balear Joan Martí Bennassar, que hoy en día se recupera de una grave lesión, culminó en las calles de Moncada una obra de arte de la perseverancia y el esfuerzo en forma de escapada. Este domingo el sevillano le hizo el mejor de los homenajes posibles a Jonny con una gran victoria al sprint en la cuarta y última etapa de la Volta a Valencia 2021, una edición cuya general se marchó al zurrón de Benjamín Prades. Vicente Hernaiz finalizó decimocuarto, a 1.33 minutos de Prades.

Siempre frenética, con un circuito nervioso que invita a viajar toda la jornada con un ritmo muy vivo, la etapa estuvo marcada por la numerosa fuga, una fuga que llegó a ser de doce corredores, en la que rodaban por parte del EOLO-KOMETA Cycling Team tanto el vallisoletano Vicente Hernaiz como el asturiano Edu Pérez-Landaluce. El grupo contó con una ventaja oscilante en torno al 1.30 minutos que no terminaba de bajar pese al trabajo de varios equipos en el pelotón.

Finalmente, la neutralización acabó concretándose ya en el último giro al circuito de Moncada. Yago Segovia y Andrea Montoli hicieron en esa fase un gran trabajo de apoyo a favor de David, quien en la recta final pudo imponer su punta de velocidad ante Josue Gómez, Nahuel d'Aquila y Alejandro Zurita.

La de Moncada es la cuarta victoria de la temporada para el corredor aljarafeño de 22 años. "Estoy muy contento, es un resultado que me hace especial ilusión porque llega en una población donde Joan Martí Bennassar cuajó un carrerón hace un año. Echamos mucho de menos a Jonny, un gran compañero y un gran corredor. Yo soy lo que soy gracias al trabajo que hacen mis compañeros, pero un porcentaje muy alto sin duda se debe a Joan Martí. La etapa final, estábamos avisados, iba a ser nerviosa se hiciera la fuga o no. Una vez formada, teníamos a Vicente y Edu allí y la prioridad atrás era salvar caídas o incidentes. Cuando la caza es inminente, Andrea Montoli y Yago Segovia me han dejado en una posición inmejorable para poder esprintar".