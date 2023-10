El Ciencias paga caro sus errores ante el VRAC (14-19)

El Real Ciencias perdió por 14-19 frente al VRAC Quesos Entrepinares en un encuentro en el que los sevillanos plantaron cara, pero los errores propios y una mejor lectura del partido de los visitantes en la segunda mitad en unas condiciones climatológicas adversas hicieron que la victoria viajase a Pucela.

No pudieron los sevillanos conseguir su primera victoria de la temporada en la Cartuja. Fue un partido muy igualado entre dos equipos que buscaron la victoria y en el que no hubo un dominador claro, hasta el punto que en la última jugada del partido el marcador pudo decantarse de uno un otro lado.

Era Sebas Poet quien adelantaba a los locales transformando un golpe de castigo. El intercambio de golpes entre ambos conjuntos era continuado. Las defensas superaron el juego de ataque rival y no se conquistaban la zona de marca por ninguno de los dos conjuntos.

Igualaron los queseros el marcador y antes de la media hora de juego una nueva indisciplina local en la línea de 22 propia era rentabilizada por Taibo con 3 puntos más.

Al filo del descanso, la larga jugada de ataque de la delantera científica se imponía ganando metros fase tras fase, posando Fede Ehgartner el oval. Con el resultado de 8-6 concluía la primera mitad.

En la segunda parte salió con fuerza VRAC Quesos Entrepinares decidido a jugar en campo local y Cian, tras una buena apertura a la derecha, conseguía el ensayo visitante que Taibo transformaba.

El Real Ciencias se estiró, pero la defensa pucelana aguantaba bien. Coco Roldán transformaba el puntapié de castigo sumando 3 puntos más y con superioridad numérica para los de Suso Romero y Manu Sobrino el Ciencias no pudo aprovecharlo con la climatología empeorando, con la lluvia y el viento condicionando el juego. Dos indisciplinas sevillanas fueron convertidas por Taibo aumentando las distancias en el marcador.



El Real Ciencias lo intentó hasta el final. En un último arreón Coco Roldán convirtió el centrado golpe por fuera de juego de la defensa vallisoletana que aseguraba el bonus defensivo y le daba opción a una última posesión para conseguir el ensayo de la victoria que no llegaría, quedando el marcador final en 14-19.



Tras el encuentro, el entrenador del Real Ciencias, Manu Sobrino señaló que acabó "decepcionado por el partido". "No hemos encontrado nuestra forma de jugar en casi ninguna fase del encuentro. Habíamos preparado a conciencia el plan de juego, pero no hemos sido capaces de seguirlo como buscábamos. Hemos estado imprecisos en la salida de nuestro campo, nos han superado en el breakdown y hemos cometido muchos errores no forzados", aseguró. "Aun así, como punto positivo, creo que el equipo ha competido de tú a tú contra el campeón de liga durante los 80 minutos. Somos conscientes que podemos ganar a cualquier equipo y vamos a seguir luchando por conseguirlo desde la próxima semana", afirmó.