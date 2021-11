Conte revoluciona la alimentación del Tottenham y prohíbe varios alimentos

La llegada de Antonio Conte al Tottenham ha sido una revolución para el club de Londres en todos los sentidos. El técnico italiano tiene una forma de trabajar muy distinta a la de Nuno Espírito Santo, entrenador que ocupaba el banquillo del Tottenham Hotspur Stadium hasta el 1 de noviembre. Ya en una de las sesiones en las que el equipo preparaba el choque ante el Everton se pudo ver la mano del nuevo entrenador, con una sesión de vídeo analizando los errores del partido anterior, una reunión que iba a durar 20 minutos pero se alargó hasta casi la hora y media. Aunque los cambios más sonados son los que el técnico ha impuesto en la alimentación de los jugadores.

El preparador italiano, según publica The Athletic, se ha dado cuenta de que algunos jugadores están por encima de su peso ideal y no ha dudado en excluir algunos alimentos de la dieta de sus jugadores. Por ejemplo, los sándwiches después del entrenamiento quedan totalmente prohibidos, también el ketchup y la mayonesa. Otros productos que los jugadores del Tottenham no pueden consumir a petición expresa del entrenador son los zumos de frutas y todo lo que esté cocinado con aceite y mantequilla. El deseo del flamante nuevo técnico es que los jugadores coman más fruta.

Todos estos cambios tienen como objetivo mejorar los resultados que estaba consiguiendo el club de Londres, algo que ya se empieza a hacer. El Tottenham había perdido tres de los últimos cuatro partidos cuando destituyó a Nuno Espírito Santo y Conte en los dos partidos que ha dirigido aún no conoce la derrota. En su debut venció al Vitesse en la UEFA Conference League y días después empataba a cero en casa del Everton.

Tras el empate en Goodison Park, Sergio Reguilón contó que "tenían mucho que aprender de Conte". Después del parón, el conjunto de Londres recibirá al Leeds de Marcelo Bielsa.

El Tottenham intentó llevarse a Lopetegui antes de fichar a Nuno

En junio, el Tottenham contactó con el entrenador sevillista para que ocupará el banquillo del club londinense. Según le contó el propio Lopetegui a a José Castro, presidente del Sevilla, rechazó la "mareante" oferta porque a él "no se le olvidan las cosas". El equipo de la Premier estaba dispuesto a abonar los 5 millones de euros necesarios para liberar al técnico vasco.

Nuno fue finalmente quien llegó al Tottenham el 30 de junio firmando un contrato de dos años, pero el 1 de noviembre era cesado de su cargo tras una mala racha de resultados.