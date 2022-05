La aventurera Copa de la Europa League surca las aguas de Sevilla de la mano de Magallanes

Fernando de Magallanes no se ha visto en otra semejante desde que dio la vuelta al mundo. A su barco arribó un personaje muy particular que pretende poner la ciudad de Sevilla patas arriba el próximo día 18 de mayo. Nada más y nada menos que la brillante copa de la UEFA Europa League.

A orillas del Guadalquivir, en la Nao Victoria fue mostrada, por mediación de Andrés Palop, como embajador y representante del organismo europeo; David Guevara, teniente de Alcalde; Albert Luque, en representación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); y Marisa Gómez Castaño, Delegada del Área de Limpieza Pública y Educación, ha sido recibida, a los gritos de "sí, sí, sí, la Copa ya está aquí" por parte de un grupo de alumnos del CEI José María del Campo.

Tras esta breve travesía por el río sevillano, el recibimiento se trasladó a la Oficina de Turismo de Marqués del Contadero. Estando a resguardo del calor sevillano que asolaba la ciudad ya a las 11:15 de la mañana, todos tuvieron algo en común: "Sevilla es una ciudad muy importante y está preparada para la final".

David Guevara tomó la palabra, asegurando que la final que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán "es una gran oportunidad para la ciudad. Nos ayuda a seguir reforzando la marca Sevilla, mejorando en el deporte y el turismo en el que tanto hemos trabajado en los últimos años con eventos a nivel nacional e internacional".

"Que vengan seguidores de clubes como el Eintracht de Fráncfort y el Glasgow Rangers es muy importante, son dos mercados turísticos muy grandes. Alrededor de 30.000 turistas visitan Sevilla cada año de estos dos países", afirmó el teniente de alcalde. En cuanto a los aficionados dijo que "sabemos que hay muchos aficionados que quieren venir. La ciudad tiene una gran capacidad para acoger grandes eventos deportivos, aunque cada uno tenga su singularidad, pero el dispositivo para la final se está tratando con la Delegación del Gobierno para estar prevenidos". A partir de esto, Guevara fue comprensivo con las aproximadas 100.000 solicitudes que ha recibido cada equipo para venir porque "es lógico. Sevilla es una ciudad muy atractiva y que invita a disfrutar".

Asimismo, informó que alrededor de unos 150 millones de personas verán la imagen de la ciudad hispalense en sus pantallas, lo que supone un valor incalculable, pero que se espera que el impacto económico ronde los 60 millones de euros, "aunque se va a superar con creces".

El que entregó la Copa a la ciudad de Sevilla fue un viejo conocido de ésta. Andrés Palop consiguió alzar el trofeo en tres ocasiones, una con el Valencia y otras dos durante los ocho años que estuvo en el conjunto de Nervión y por eso se ha mostrado agradecido a la UEFA por ser el embajador: "Para mí ha sido un orgullo poder representar esta competición que llevo tan dentro de mi".

"Cada vez que vengo a la ciudad pienso que los sevillanos tenéis una grandísima suerte porque considero que Sevilla es la ciudad de la felicidad", explicó con tono emotivo. "La ciudad viene de grandes eventos como la Semana Santa, la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey que fue todo un éxito. Desde aquí quiero darle la enhorabuena al Betis por el título", continuó el ex portero sevillista. De esta forma, ha dicho que "Sevilla deja huella. Estoy convencido de que todo el mundo va a disfrutar de la final".

Seguidamente, Andrés Palop también tuvo un momento emotivo en el que recordó que hace 16 años el Sevilla, con él de portero, ganó la final de Eindhoven, la primera Europa League del Sevilla: "Le guardo mucho cariño a la competición. Es muy especial, no sólo para mi, sino para todos nosotros, porque tenemos muchos recuerdos". A raíz de esto ha continuado diciendo que "me sabe mal que no estén los equipos sevillanos en la final, pero la Copa ha vuelto a Sevilla y eso es lo importante ahora".

Una de las ausencias destacadas, además de la del Alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, fue la de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, que según ha explicado Albert Luque tiene "problemas de agenda". También ha mostrado su agradecimiento a la UEFA "por la confianza depositada en España para organizar la final de la Europa League". Asimismo, también ha abogado por la celebración del Mundial de 2030 que se está preparando junto con Portugal. "Es la primera ocasión en la que esta final se organiza en nuestro país, pero ya en 2003, cuando era la Copa de la UEFA también fue aquí donde se decidió el campeón", continuó explicando.

Siguió diciendo que "Sevilla tiene la capacidad suficiente para organizar un evento así. Por eso sabemos que será una de las sedes si conseguimos finalmente la organización del Mundial".

Asimismo, cabe destacar que a lo largo de estos días se van a realizar distintas actividades en la ciudad con la Copa como protagonista. Los anfitriones, como hoy y mañana en la presentación oficial de la final, serán los niños y los centros educativos hispalenses, por eso Marisa Gómez agradece "el apoyo en este evento tan importante porque para estos niños también lo es".

Un trofeo que llega surcando el río, a través de la historia y en una ciudad que conoce hasta en seis ocasiones siempre será bien recibida. Aunque viaje a otros sitios, su vuelta a Sevilla es como volver a su casa. Aquí aguardará su nuevo destino, como Magallanes en su momento esperaba con ganas su siguiente aventura.