El 'Teatro Soho Caixabank' arrasa en Palma

El Swan 42 Teatro Soho Caixabank del Puerto Deportivo de Benalmádena, del armador Javier Banderas, y con el doble medallista de oro español Luis Doreste como táctico y bajo el patrocinio del Teatro Soho, de Antonio Banderas, y Caixabank se convirtió en el ganador absoluto en la clase hándicap de la 39 Copa del Rey Mapfre, también lo fue de la clase BMW ORC 2 y del Trofeo del Quinto Centenario. El barco de los hermanos Banderas no sólo ganó su cuarta Copa del Rey, sino que en esta edición sencillamente arrasó.

El Teatro Soho Caixabank no sólo demostró que ha sido el mejor en las dos fases, ya que en la última, la que contaba para definir a los ganadores, de las cinco pruebas parciales navegadas en esta fase final, ganó las cinco. El día comenzó para los malagueños con la incertidumbre de no conocer la resolución por parte del Jurado Internacional de la regata, de una protesta presentada por el segundo clasificado de esta clase, los valencianos del M8 contra los andaluces, apuntando a un asunto por medición de unas velas, y que fue presentada al finalizar la jornada del viernes. Finalmente, y ya con los barcos en el agua para afrontar la última prueba de esta 39 edición, la protesta fue desestimada por el jurado y el ganador se decidiría en la mar y no en los despachos.

Por lo demás, luces y sombras para el resto de la representación andaluza. En la luces, sin lugar a dudas, los más brillantes fueron en la clase BMW ORC3, lo onubenses del Foster Swiis, y en la clase femenina las marbellíes del Grupo Cosentino Les Roches. Las sombras indudablemente para el Estrella Damm en la clase BMW ORC 1, el Jipi en la BMW ORC 3 y el Gbullhound/Les Roches, que nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos tanto por su palmarés como regatistas y por ser ganadores de la regata en otras ediciones –caso del Le Roches– y del título de la penúltima edición, caso del Estrella Damm.

El barco revelación de la flota fue el Foster Swiss, que sin apenas palmarés, pero sí con un acertado Ignacio Zalvide a la caña y arropado por una compacta tripulación, no bajó nunca del quinto puesto, y hasta el viernes tuvo opciones de podio e incluso de victoria, estando por delante de rivales con mucha más experiencia y palmarés.

En los monotipos J80, reservado a las mujeres, el Grupo Cosentino-Les Roches, del Real Club Marítimo de Marbella y con Eva González a la caña, fue de menos a más, la primera fase finalizó penúltimo, pero en la fase final se recuperó llegando a alcanzar el liderato. Pero un noveno en la quinta prueba lo privó del entorchado, si bien el subcampeonato dejó a las chicas del tándem Fiestas/Leyva en el sitio que les corresponde.

La gran decepción, una vez más, fue el Estrella Damm. El cambio de modelo de barco fue nefasto y nunca encontraron su sitio. Y muy mal, el barco de Pepequin Orbaneja en los monotipos J70.

En otras clases ganadoras de esta 39 edición de la Copa del Rey Mapfre también tuvieron presencia andaluza en general y gaditana en particular. El Hydra, ganador de la clase BMW ORC1, contó con los portuenses Nacho Alcina y Jaime Martínez del Cerro. El Club Swan 50, Early Bird, ganador de su clase, tenía al sevillano afincado en El Puerto Juan Luis Páez como estratega. El Aifos, que patroneó el Rey Felipe VI, contaba con el gaditano Ignacio Iturrioz y el marbellí Iñaki Castañer.

Otros ganadores de esta edición fueron el Alegre, en IRC; el G Spot, en Club Swan 36 y ganador absoluto en la división monotipos; el Natalia, en Club Swan 42; el Lei it be, en J70; el Covirán Dorsia, en J80; y el Carmen Élite Sails, en BMW ORC3.