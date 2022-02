Doble récord de Maribel Pérez

La velocista sevillana Maribel Pérez ratificó su excepcional momento de forma al rebajar dos veces en un solo día su récord de España de 60 metros, primero con 7,17 en semifinales y 7,16 en la final de los campeonatos nacionales de atletismo en pista cubierta.

La andaluza había llegado a Orense con seis victorias en siete carreras y cuatro récords de España (uno de ellos igualado). La pista hidráulica de Orense fue una plataforma idónea para seguir haciendo historia, después de haber acabado con el viejo récord de la histórica Sandra Myers (7,23, de hacía 32 años).

Récord de España: 7.17 y 7.16 en menos de 1h 40 minutos

"No me esperaba para nada esto", reconoció Maribel. "En los Mundiales (de Belgrado, en marzo) quiero hacer lo mismo que aquí e intentar meterme en la semifinal. Sé que es muy difícil llegar a la final, pero por qué no soñar".

En semifinales, hora y media antes, había rebajado en tres centésimas su récord con una marca de 7,17. La velocista del Valencia salió de tacos en 155 milésimas y a los 10 metros ya estaba por delante. Era su cuarto récord de la temporada bajo techo (uno de ellos, el de 7,21, igualado).

¡¡7,17!! ¡RÉCORD DE ESPAÑA PARA Maribel Pérez EN LOS 60M!

"No tengo palabras. Sabía que tenía que caer, por la regularidad que llevaba, sólo faltaba que la cabeza funcionara. Lo tengo que digerir. Hablando con mi tío (Luis Rodríguez, su entrenador y antiguo velocista) habíamos acordado correr a por todas también en la semifinales", explicó.

Sonia Molina (7,31) y Alba Borrero (7,38) acompañaron a Maribel Pérez en el podio.