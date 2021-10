Drama español si no hubiera sido por el VAR

Únicamente el Atletico de Madrid y, en cierto modo, el Sevilla han dejado en buen lugar lo que el fútbol español representa en el Viejo Continente en general y en la Champions en particular. Yambos lo lograron mediante el controvertido artefacto del VAR, el utensilio ideal para que el fútbol sea otra cosa. Ni mejor ni peor, pero algo muy distinto a lo que funcionaba desde el principio de los tiempos, justo desde que los ingleses lo parieron.

El resto de representantes no pudo estar más desafortunado con el irreconocible Barça encabezando dicho pelotón. No recordamos una caída tan en picado como la del gran club catalán. Por el poco tiempo transcurrido y por lo espectacular de la caída, pocas veces se habrá vivido en fútbol un descalabro tan monumental. Desde que despidieron a Valverde hasta lo vivido antier noche en Lisboa la trayectoria azulgrana ha sido una suerte de despropósitos sin igual.

Dejamos el drama culé sin saber si tendrá pronta cura y nos encontramos con un Madrid pletórico y con Vinicius acaparando portadas que se la pegó bien fuerte el martes ante el Sheriff, un debutante moldavo que tiró tres veces sobre Courtois para marcar los dos goles que dejaban al Realísimo boquiabierto. Sí dejó buena imagen el Villarreal aun con un mal resultado por culpa de De Gea y de ese depredador incombustible que nació en Madeira y se llama Cristiano Ronaldo.

En cuanto al Sevilla, negar que no tuvo su mejor noche en la Baja Sajonia no procede y que se libró mediante un penalti que no era tal cuando el fútbol estaba menos tecnificado resulta innegable. De cara a la resolución del grupo, el equipo de Lopetegui lo tiene medianamente asequible y dependiendo de sí mismo. Fue una jornada de Champions francamente mejorable y si no es por el VAR que benefició tanto al Sevilla como al Atleti habría sido peor, infinitamente peor.