Emocionante y accidentada tercera jornada en el Gran Hipódromo de Andalucía

El Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas acogió la tercera jornada de la temporada, dedicada a Asociaciones de Comercio y Arte de la localidad. Gran presencia de público en una día soleado y agradable temperatura, con buen ambiente en las gradas de este recinto nazareno. Destacaron las dobles victorias de los entrenadores Óscar Anaya y Sandro Tseretelli y del jockey argentino Nico Valle. En la quinta carrera hubo un incidente con tres caballos implicados en el que el jockey Borja Fayos tuvo que ser hospitalizado sufriendo rotura de clavícula.

Abrió la dominical en el verde el Premio Asociación de Comerciantes San Sebastián, carrera de venta celebrada sobre una distancia de 1.400 metros en que se impuso contra todo pronóstico Incredit con una magnífica monta de la jocketa Cristina Pérez. Tras los primeros metros tomó la punta para no soltarla hasta el espejo de meta, ganando con cierta facilidad por dos cuerpos y medio de ventaja sobre Golden Voice, que viniendo desde atrás no pudo rematar. Completó el trío ganador Telemachus a más de tres cuerpos de la gemela.

La segunda carrera del día, Premio Asociación de Comerciantes Cristo de la Vera Cruz, también se disputó sobre la pista de hierba y la misma distancia de 1.400 metros, pero esta vez reservada para potros y potrancas de dos años en la que resultó vencedor Origen con la fusta del argentino Nico Valle. Estuvo al frente de la prueba desde el golpe de cajones, ganando por casi dos cuerpos sobre Spirituale, que no pudo aguantar el gran ritmo del ganador. Tiora entró en tercer cajón muy cerca del entrenado por Álvaro Soto.

La tercera y cuarta pruebas de la jornada corresponden al hándicap dividido sobre una distancia de 1.900 metros. Ambas, se celebraron en la pista de arena con caballos y yeguas de tres años en adelante. Su primera parte, Premio Asociación de Comerciantes del Centro (ASOCENTRO), tuvo a Sigmund como ganador de la Cuadra Mediterráneo con la silla de Nico Valle y preparación de Óscar Anaya. Hizo una gran recta final para hacerse con la victoria. Ganó por más de tres cuerpos de ventaja sobre Triton. Arenal se hizo con la tercera plaza a más de dos cuerpos de la gemela.

La segunda parte de este hándicap, Premio Asociación de Comerciantes Las Avenidas, tuvo como ganador a Pasapalabra con la excelente monta de Nicolás de Julián. Completaron el trío vencedor: Melampo y First Crowd. Fue una emocionante lucha entre estos tres ejemplares decantada por el purasangre de la Cuadra Enalto.

Accidente en la curva de Montequinto

Concluyó la jornada con el Premio Comerciantes Agrupados FENACO, prueba disputada sobre una distancia de 2.200 metros sobre la pista de hierba. Fue una prueba accidentada en la que sólo terminaron la carrera Capoeira con la silla del líder de la estadística, el checo Vaclav Janacek, y Go With The Wind con casi tres cuerpos de desventaja del entrenado por Sandro Tsereteli. Hipodamo de Mileto cayó al verde a la altura de la curva de Montequinto, alcanzando a Princesa Gold y Aarash. El bravo jockey Borja Fayos, que montaba al nueve años de la Cuadra Nanina, fue trasladado al hospital tras dicho incidente. Los otros dos implicados, Nico Valle y S.P. Silva, no resultaron heridos tras sus respectivas caídas.