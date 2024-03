Épica victoria del FP Pro Voley Cajasol para ponerse por delante en la eliminatoria (3-2)

Épica victoria del FP Pro Voley Cajasol en el primer partido de cuartos de final de los play off por el título remontando un 1-2 inicial. Las nazarenas viajarán a San Cugat con el objetivo de pasar a las semifinales y con ello, la clasificación para Europa.

El FP Pro Voley Cajasol comenzó el encuentro con muchas dudas en la recepción. Pronto se puso el Sant Cugat 2-5 en el marcador, pero las nazarenas reaccionaron hasta casi igualar el encuentro. De nuevo una serie de errores y falta de determinación puso el 10-14 donde Ricardo Torronteras pidió tiempo muerto. El equipo se puso a trabajar en defensa y bloqueo e igualó el set a 17 puntos.

A partir de ahí, ambos equipos se alternaron en el marcador con grandes acciones hasta que el FP Pro Voley Cajasol decantó la balanza de su lado por 25-23.

No empezó de la mejor forma el segundo set con 2-9 en el electrónico. Las nazarenas desconectaron en defensa y recepción y el Sant Cugat se aprovechó de ello con gran determinación en ataque. Movió el banquillo Torronteras dando entrada a Crystal Burk e Irene de Blas buscando una reacción que no llegó. Se mantuvo la diferencia de seis puntos hasta el 13-19, a pesar de la lucha de las jugadoras. El gran nivel del CV Sant Cugat en este set no lo supo frenar hasta que lo cerró por 19-25.

El tercer set fue clave. Las nazarenas empezaron con mejor nivel y la igualdad volvió al marcador, pero el Sant Cugat mantuvo sus argumentos en juego y consiguió marcharse por 10-15. Dio entrada a Marina Saucedo en la colocación buscando otras opciones, pero no reaccionaron las de Torronteras. Anna Newsone y María Brun por parte de las catalanas se encargaron de abrir aún más ventaja hasta el 15-23. Finalmente el parcial terminó por 17-25.

Reacción obligada

No tenía más remedio el FP Pro Vóley Cajasol que levantarse tras los dos últimos sets. Alentado por la afición, reaccionaron con fuerza y comenzaron con un 9-3 que invitó al optimismo. Pero el Sant Cugat apretó y tras un parcial de tres a cero, tuvo que pararlo Torronteras para ajustar. Las catalanas subieron su nivel e igualaron el encuentro a 20. Pero la lucha y la entrega de las nazarenas tuvo premio y cerraron el set por 25-22 en un punto final épico que será recordado en el Pabellón Francisco de Dios Jiménez.

El tie break trajo de nuevo la igualdad en su inicio, pero Louise Sansó se encargó de romperla con dos bloqueos que pusieron el 7-4 donde Rafael Ruiz, técnico visitante, tuvo que pararlo. Parecía reaccionar el Sant Cugat, pero una diagonal corta de Crystal Burk puso el 10-7 seguido de una línea que pegó en cuatro metros. De nuevo la igualdad se acercó con el 11-10, pero una gran Anna Walsh se encargó de romperla. Maguilaura Frías hizo lo propio por cuatro con una afición que llevó en volandas al equipo hasta cerrar el partido por 15-12.

El equipo viajará a San Cugat el próximo sábado para jugar el segundo partido a las 19:15 horas. En caso de victoria de las locales, se jugará un tercer partido el domingo a las 18:00 horas.