Examen de obligado aprobado

El Sevilla Atlético vuelve, una jornada más, a tener la imperiosa necesidad de conseguir tres puntos vitales para su futuro en la categoría. El filial hispalense no puede dejar pasar de nuevo el tren de la salvación y tiene que escapar de los puestos más bajos a golpe de victorias.

El margen de error de los hombres de Luci Martín cada vez es más estrecho y, por mucho que quieran evitarlo, cada partido ya es una final trascendental para no ver el pozo desde más adentro aún. De hecho, el Sevilla Atlético ocupa plazas de promoción de descenso a Tercera División, pero igualado a puntos con sus dos inmediatos perseguidores, algo que obliga al cuadro hispalense a no despistarse un solo segundo más.

La presión es evidente en estas jornadas ligueras en las que todo se empieza a definir de cara al tramo final y cualquier leve tropiezo puede significar una posible pérdida de la categoría. Para sumar, el Sevilla Atlético vuelve a su casa, el Jesús Navas, estadio en el que no pierde desde noviembre aunque también le esté costando cosechar victorias. El Atlético Malagueño fue el último equipo que derrotó al filial franjirrojo en casa.

Esta estadística es la que buscará prolongar el Sevilla Atlético y continuar haciendo de su feudo un fortín de cara al tramo decisivo que afronta desde ya el equipo de Luci, quien tendrá que dar un impulso a sus jugadores. Enfrente, el cuadro local tendrá a la Balompédica Linense que, por su parte, busca asaltar las posiciones más altas de la tabla y subirse al tren del ascenso.

Un tren que le queda lejos pero no es inasequible, pues con 37 puntos, está a ocho de una de esas posiciones que dan acceso a la promoción para ascender a la categoría de plata del fútbol español y que, a buen seguro, la Balompédica Linense querrá conseguir.

La Balona, un club señero, tendrá también la ligera obligación de ganar en el Jesús Navas si no quiere ver como esos 8 puntos se ven aumentados y que sus opciones de ascenso se desvanezcan.

Además, los blanquinegros no llegan en su mejor momento al feudo sevillista ya que en los últimos cinco encuentros han cosechado tres derrotas, que los han dejado con la moral tocada.

La falta de experiencia es clave en algunos partidos en los que el Sevilla Atlético se ha visto superado por diferentes despistes que le han llevado a perder ventajas o incluso ceder partidos que tenían practicamente cerrados y que han dejado escapar por falta de concentración.

Joe y Pirulo serán dos de las bajas para los visitantes, que recuperan a Carrasco y Pierre, quienes causaron baja y no estuvieron disponibles la pasada semana contra el Melilla, mientras que Luci no podrá disponer de Curro por acumulación de tarjetas. Sí que estará Bryan Gil, que no viajó con el primer equipo.