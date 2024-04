El FP Pro Voley Cajasol pierde y pone fin a la temporada (3-0).

No pudo ser. El FP Pro Voley Cajasol finalizó su temporada, al igual que la pasada campaña, en tierras insulares tras caer derrotadas por 3-0 en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales frente a CV Hidramar Gran Canaria, al que hizo sudar tras ganar el primer duelo de la serie en Los Montecillos y perder los dos siguientes a domicilio. Las locales impusieron un mayor nivel durante todos los sets y jugarán la final por el título.

El encuentro arrancó con máxima igualdad en el marcador entre dos equipos que habían ofrecido en los dos anteriores encuentros un gran nivel. Así lo mostraba el marcador con 8-7. Poco a poco el CV Hidramar Gran Canaria impuso su fuerza en bloqueo y saque consiguiendo una ventaja de 15-11 en el electrónico, gracias a una gran Sulian Matienzo y Saray Manzano, máximos exponentes de este equipo. No dejó de creer en ningún momento el FP Pro Voley Cajasol y liderado por Maguilaura Frías luchó hasta el final, aunque el parcial cayese del lado local por 25-19.

El segundo set dio inicio con CV Hidramar mostrando sus mejores bazas en ataque y puntuando hasta el 9-5. No encontraba el conjunto nazareno la forma de de percutir en el bloqueo rival y necesitaba la mejor versión en recepción para que Josie Vondran tuviera más opciones en ataque. Se vivió un devenir muy similar al primer set con el cuadro local imponiendo su ritmo. El bloqueo no funcionó por parte del cuadro sevillano, que no terminó de hacer daño en el saque. Finalmente, las de Las Palmas se lo llevaron la manga por 25-19.

Tocaba afrontar el tercer parcial para buscar la más épica, pero el equipo local no dio ningún tipo de opción. Heloisa Lacerda y Beatriz Suárez puntuaban y se hacían muy fuertes en bloqueo. Alejandra Álvarez del Burgo encontraban opciones en cada recepción y defensa que no permitía ajustar el bloqueo visitante. Ricardo Torronteras buscó opciones, especialmente para poder jugar por el centro donde Anna Walsh y Louise Sansó tenían una gran efectividad en ataque, pero la recepción no siempre permitía construir buenos ataques. Con todo eso, la lucha siguió en pista para las nazarenas y acortaron diferencias hasta el 13-10. Así se llegó al 17-15, con una polémica tarjeta rota muy discutible a Ricardo Torronteras que sumaba un punto a las locales. El bloqueo local volvió a romper el ataque nazareno y terminó cerrando el partido por 25-19 en el tercero.

Termina aquí la temporada del FP Pro Voley Cajasol. Una nueva campaña histórica en la que se repiten semifinales de play off por el título y clasificación para competición europea. Las nazarenas se consolidan como el mejor equipo peninsular de la Liga Iberdrola sumando, por segundo año consecutivo, un meritorio cuarto puesto.