El Betis Futsal se salva del descenso y se gana la fiesta final (6-5)

El Real Betis Futsal vivió una tarde espectacular para salvar la categoría en la Primera División LNFS. Los verdiblancos cumplieron con su parte, gracias a un repóquer de cinco goles de Cléber, y derrotaron al Manzanares Fútbol Sala después de un partido increíble, con alternativas, emocionante, con goles y con jugadas que pudieron provocar el infarto a más de uno, como el doble lanzamiento al poste del visitante Cortés en los últimos segundos del partido.

Pero el equipo de Ramón Martínez, hombre fundamental desde su puesto de entrenador, se había ganado el derecho a la permanencia gracias a su tesón, buen juego y la participación, por fin, de un futbolista excepcional, de un Cléber que llegó como estrella el pasado verano y que no pudo incorporarse por las lesiones hasta el invierno.

Pero el tiempo le tenía preparada la autoría de la gesta y en el día decisivo el brasileño fue capaz de meter nada menos que cinco goles y cada uno de ellos de una plasticidad superior a la otra. Sólo el último, cuando empujó el balón a puerta vacía, fue algo más fácil, pero también hay que apuntar de inmediato que llegó a través de una espectacular jugada de todos sus compañeros cuando el Betis Futsal ya estaba jugando con portero-jugador después del enésimo empate por parte de los manchegos.

El partido había comenzado con malas noticias, ya que Fits, la estrella del Manzanares, marcaba tras un rechazo de Sarmiento cuando el gol que ya parecía cantado. No arrancaba bien la cosa, pero Cléber iba a avisar pronto de que era su día, con un golpeo seco, colocado al poste, imposible para Navarro.

Los verdiblancos se iban a colocar pronto por delante en una doble acción de Guido. Primero estrelló el balón en el poste y después lo recuperó para que marcara Rubén Cornejo el 2-1. Pero en una relajación verdiblanca en un saque de banda llegaría el nuevo empate de Humberto.

La emoción estaba servida para la segunda mitad, aunque no era nada aconsejable que el partido de Palma comenzara tantos minutos después. Pero Cléber estaba dispuesto a tirar del carro y comenzó su festival pronto. Fue el primer momento decisivo porque inmediatamente después pudo llegar el 4-2, se la salvaron al propio Cléber y lo que sí vino fue el empate de Juanan. Después llegaría el 3-4 y volvían a ponerse las cosas complicadas.

Pero estaba Cléber para seguir soñando con la salvación. Dos golazos prácticamente consecutivos en menos de un minuto y el Betis Futsal volvía a estar por delante. Todo sucedía en un visto y no visto, después llegaría un cañonazo de Jackson que salvaba con el rostro Álex Velasco cuando ya parecía que llegaba el 6-4.

No, restaba sufrir un poco más con el último gol de Antoñito. Más padecimientos hasta que se produjo la última jugada con portero-jugador para que marcara Cléber entre los palos con el peto amarillo puesto. Ya sí supo aguantar el Betis Futsal con las paradas de Sarmiento y con la ayuda, por fin, de los postes en los tiros finales de Cortés.

Pero ni siquiera así la fiesta era completa, en Palma todo seguía vivo. Afortunadamente, el Zaragoza Futbol Emotion no fue capaz de empatar siquiera en las islas y el Betis Futsal se mantiene en Primera División. La fiesta no pudo ser más completa, la permanencia, después de tanto sufrimiento, no era para menos dentro de un proyecto de fútbol sala de lo más sólido, con un filial también en la segunda categoría. Después de un año durísimo, el Betis Futsal tiene motivos para festejar.