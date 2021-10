Gran golpe del Utrera en Lucena

El CD Utrera dio un gran e importante golpe encima de la mesa en el grupo X de la Tercera RFEF con un triunfo en una plaza de prestigio. El tanto de Rubén Cruz (0-1) en Lucena supone para los de Francisco Cordero Rubio la cuarta victoria consecutiva y la constatación de que va muy en serio en la presente temporada después de varios años en busca del ascenso. Tendrá el equipo utrerano duros rivales, sobre todo un Recreativo de Huelva que es el Real Madrid de la categoría y que ha sido el único que le ha hecho morder el polvo.

La ilusión vuelve al club, que espera poder recibir pronto a su equipo en el San Juan Bosco cuando finalicen las obras con el equipo instalado en todo lo alto. De momento lo está, pues sigue de cerca al citado Decano y al Gerena, que tampoco falló en casa ante el Cartaya, al que derrotó por 2-0. El equipo de Jesús Galván es otro candidato firme por la apuesta del club. Suma 13 puntos, uno más que el Utrera y empatado con el líder, y aún no conoce la derrota. La próxima semana descansa.

El Sevilla C es otro que no para. Volvió a sumar de tres en la visita a la ciudad deportiva del siempre combativo Pozoblanco (3-0) y se sitúa, con Lolo Rosano al frente, en la cuarta plaza empatado a puntos con el Utrera. Digno de mención es el arranque de Diego Talaverón, autor de 7 tantos ya en 5 partidos. Ante los cordobeses encarriló el triunfo de los suyos a los once minutos de juego.

Por abajo, la buena noticia fue para el Tomares, que se estrenó sumando su primer punto en Rota (1-1). El olivarense Carlos Fraile fue el autor del tanto que evitó el triunfo del equipo de Paco Peña, aunque a los aljarafeños aún les queda trabajo. Colistas con un solo punto, deben mejorar bastante, aunque el punto es un primer paso y un golpe de moral de cara a su próxima cita, en el San Sebastián ante el Antoniano.

Los lebrijanos tuvieron una visita con pedrigrí. El Recreativo, arrastrando además una numerosa afición, llenó el municipal y se llevó el triunfo marcando en su primer disparo a puerta (0-2).

Mientras, el Cabecense perdió en el Carlos Marchena ante el filial del Ceuta (0-1).

Resultados Jornada 5 Tercera RFEF

Sevilla-Pozoblanco (3-0)

Cabecense-Ceuta B (0-1)

Xerez CD-Córdoba B (1-0)

Rota-Tomares (1-1)

Ciudad de Lucena-Utrera (0-1)

Gerena-Cartaya (2-0)

Antoniano-Recreativo (0-2)

Puente Genil-Los Barrios (2-3)

Descansó: Conil.