Las 'Guerreras' quieren ilusionar

La selección española femenina de balonmano, vigente subcampeona del mundo, tratará de arrancar su andadura en el Mundial de España con un convincente triunfo sobre Argentina (20:30), en un encuentro en el que las de José Ignacio Prades intentarán refrendar la buenas sensaciones dejadas durante la fase de preparación.

Los holgados triunfos logrados recientemente en el Torneo Internacional de España sobre Eslovaquia (35-15) y Polonia (32-25) y, sobre todo, la sufrida victoria (23-22) cosechada sobre Alemania, en un encuentro en el que las Guerreras perdían por tres tantos a falta de 12 minutos para la conclusión, demuestran que la selección española llega preparada a su Mundial.

El técnico José Ignacio Prades tiene la duda para el debut de Alicia Fernández

Con todo, por encima de los resultados destacan la buenas sensaciones que dejó el juego del combinado nacional, especialmente en defensa, en la que la selección recordó por momentos al sólido equipo que se colgó la medalla de plata en el pasado Mundial de Japón.

Trabajo defensivo en el que el conjunto español deberá ahondar si no quiere sufrir ante la siempre combativa Argentina, que llega a la cita pletórica de moral después de lograr el pasado sábado derrotar por primera vez en su historia a un combinado europeo al vencer por 25-24 a Finlandia.

Una muestra del continuo crecimiento de la selección albiceleste, que cuenta entre sus filas con numerosos efectivos que militan en la Liga Guerreras Iberdrola o que cuentan con un pasado en el balonmano español.

Jugadoras como Marisol Carratú, portera del Mecalia Atlético Guardés; Rocío Campigli, pivote el Costa del Sol Málaga, o la lateral Elke Karsten, actualmente en el balonmano noruego tras pasar por las filas del Súper Amara Bera Bera, componen la espina dorsal del equipo sudamericano.

Un aguerrido conjunto que, sin embargo, apenas pudo plantar cara durante veinte minutos a las Guerreras en el encuentro que enfrentó a ambos conjuntos el pasado mes de marzo en el torneo preolímpico disputado en la localidad de valenciana de Llíria, en el que España se impuso por un claro 31-16. Amplia diferencia que se cimentó en el sobresaliente trabajo defensivo del equipo español, que rompió el encuentro en el tramo final del primer período con un contundente parcial de 0-8.

España tratará de repetir esa victoria hoy en Torrevieja, en un encuentro para el que será duda la central Alicia Fernández, que no jugó ni un sólo minuto en los tres encuentros de preparación disputados la semana pasada. Esta posible ausencia no mermará el papel de claro favorito del conjunto español, que no sólo quiere arrancar el Mundial con una victoria, que encarrilaría su clasificación para la segunda fase del torneo, sino que quiere ilusionar desde el principio con su juego.