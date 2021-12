Horario y dónde ver el sorteo de la Europa League

Tras finalizar las fases de grupos de la Champions League y Europa League, el lunes se realiza el sorteo de la fase intermedia de la Liga Europa, que enfrentará a los segundos de grupo de esta competición contra los terceros de la fase de grupos de la Champions League. Los primeros de la Europa League acceden directamente a los octavos de final.

En el sorteo no podrán enfrentarse equipos del mismo país, por lo que aún no podrá haber un derbi sevillano en Europa. De hecho, no habría hasta cuartos de final. Los partidos se disputarán en febrero. La ida, el 17 y la vuelta en 24, en casa de los segundos de grupo de la Europa League, que son los equipos que están en el bombo 1.

Para los del bombo 1, en el que se encuentran el Betis y la Real Sociedad, el Dortmund de Haaland es el principal rival a evitar. El Sheriff, conjunto que milita en la primera división moldava, es el equipo 'a priori' más asequible.

Para los equipos que llegan tras quedar terceros en sus grupos de Champions, que estarán en el sorteo en el bombo 2, los rivales más peligrosos son Lazio y Nápoles. Los conjuntos italianos son los que quieren evitar tanto Sevilla como Barça.

Bombo 1 (segundos de grupo de Europa League):

Rangers (Escocia)

Real Sociedad (España)

Nápoles (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Braga (Portugal)

Real Betis (España)

Dinamo Zagreb (Croacia)

Bombo 2 (terceros de grupo de Champions):

Leipzig (Alemania)

Porto (Portugal)

Dortmund (Alemania)

Sheriff (Moldavia)

FC Barcelona (España)

Atalanta (Italia)

Sevilla FC (España)

Zenit (Rusia)

Horario del sorteo de la Europa League

El sorteo de la ronda de play off de la Europa League que enfrenta a los segundos de la Europa League contra los terceros de Champions se celebra el lunes 13 de diciembre a las 13 horas, en la sede de la UEFA, que se encuentra en la ciudad de Nyon.

Dónde ver en televisión el sorteo

La ceremonia donde se conocerá al rival que le toque a Sevilla, Betis y el resto de españoles podrá verse en televisión en directo en Movistar Plus a través de su canal Movistar Liga de Campeones.